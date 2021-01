Les aerolínies comencen a implementar Travel Pass, el seu propi «passaport sanitari» digital

Les aerolínies comencen a implementar Travel Pass, l'aplicació que ha desenvolupat l'Associació Internacional pel Transport Aeri (IATA, per les seves sigles en anglès) i que permet validar si un passatger ha estat vacunat de la covid-19 o compleix amb els requisits d'entrada a un país determinat. L'aplicació, que funcionarà com un passaport sanitari, ja està sent utilitzada en companyies com Etihad Airways o Emirates, tot i que IATA pressiona perquè la seva implementació s'estengui a escala global. En una carta a la Comissió Europea, el lobby de les aerolínies va defensar que la posada en marxa d'una eina com Travel Pass és "urgent" per facilitar la mobilitat i recuperar els nivells de tràfic aeri previs a la pandèmia.

Malgrat la insistència del sector aeri, hi ha discrepàncies entre els diferents estats de la Unió Europea sobre l'ús d'un passaport de vacunació. Grècia ha estat el principal impulsor de la proposta, tot i que altres països com l'estat espanyol també hi donen suport. Per contra, altres com Alemanya, França, Bèlgica o Holanda demanen precaució i defensen que la posada en marxa d'un passaport sanitari "atorgaria més drets a uns ciutadans que d'altres".

En el cas d'Etihad, la companyia activarà l'aplicació en diferents vols que surtin d'Abu Dhabi durant el primer trimestre de 2021. Si la iniciativa té èxit, s'estendrà el seu ús a altres destinacions. Pel que fa a Emirates, Travel Pass estarà disponible per als passatgers que surtin des de Dubai, els quals podran compartir la seva prova covid-19 abans d'arribar a l'aeroport.

Una aplicació per recuperar el tràfic de passatgers

La voluntat de IATA és que l'ús de Travel Pass sigui voluntari, però l'associació ho considera un element "essencial" per recuperar el tràfic de passatgers. "El nostre objectiu és oferir a tots els governs la confiança de reobrir fronteres, basant-se sempre en dades verificades correctament", ha expressat el vicepresident de IATA, Nick Careen.

L'aplicació té com a objectiu emmagatzemar tots els documents que necessita cada passatger per entrar a un país determinat i, així, facilitar la tasca del personal dels taulells a l'hora de comprovar l'autenticitat dels documents. Per altra banda, Travel Pass també actuarà com una base de dades que permeti consultar els requisits que exigeix cada país per entrar.

En cas que un passatger no compleixi amb els requisits sanitaris d'entrada, l'aplicació també facilitarà a l'usuari un llistat de laboratoris on fer-se testos i aconseguir els certificats necessaris.