Els consistoris convoquen plens a correcuita per formar les meses

Els ajuntaments van haver de convocar a última hora i amb urgència els plens extraordinaris per fer el sorteig dels veïns de cada població que estaran al davant de les meses electorals en la votació del Parlament de Catalunya. La resolució d'ahir al migdia del TSJC suspenent cautelarment l'acord de suspensió de les eleccions que va fer la Generalitat divendres fa que la data de votacions torni a ser el 14 de febrer. I en aquesta data electoral, el calendari indica que avui, dia 20 de gener, és el darrer dia per al sorteig de les meses electorals.

Ahir a la tarda i al vespre hi va haver corredisses entre els despatxos d'alcaldia i les secretaries dels ajuntaments del país. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va signar a primera hora de la tarda «la convocatòria de sessió plenària extraordinària i urgent». I en els arguments per a la convocatòria destaca que el 12 de gener l'Ajuntament de Manresa ja en va convocar una per al dia 18 de gener, però, atenent el decret publicat al DOGC de suspensió de les eleccions del 14 de febrer, Aloy havia decidit desconvocar el ple, ja que la sessió era només per fer el sorteig dels membres de les meses.

L'Ajuntament de Berga va decidir a mitja tarda convocar el ple, amb consideracions similars a les de la capital del Bages pel que fa a la urgència, a la 1 del migdia. A Solsona, tenien previst fer el sorteig a les 9 del matí a la sala de plens. A Igualada, el sorteig es fa a les 13.45 h en un ple convocat ahir. I a Puigcerdà, la sessió va ser convocada per a les 9 de la nit, amb caràcter urgent.