Escrivá nega que el govern espanyol es plantegi ampliar a 35 anys el còmput de les pensions

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha negat taxativament aquest dimecres que el seu executiu s'estigui plantejant ampliar als últims 35 anys el còmput de les pensions. En una entrevista a Onda Cero, Escrivá ha assegurat que l'executiu mai ha treballat en aquesta direcció i ha acusat els mitjans de magnificar informacions no contrastades pel seu ministeri. "tot això mai ha estat a la nostra narrativa ni m'ho hauran sentit dir a mi", ha afirmat abans d'assegurat que el seu ministeri només treballa per fer "u anàlisi rigorós per contestar les recomanacions del Pacte de Toledo".

Escrivá desmenteix d'aquesta manera les informacions que han publicat els mitjans des de mitjans de desembre, quan van aparèixer els primers articles sobre la intenció de l'executiu espanyol d'augmentar de 25 a 35 els anys de còmput de les pensions.

La suposada iniciativa va generar malestar al sí del govern de coalició. El vicepresident segon de l'executiu i líder de Podem, Pablo Iglesias, va afirmar aquest dimarts que el ministeri d'Escrivá estava "treballant en canvis" sobre els anys de cotització.

De fet, tal com ha recordat Escrivá i com va apuntar aquest dimarts la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, l'augment dels anys que es tenen a veure per al càlcul de la pensió no consta a la documentació que l'executiu espanyol ha enviat a Brussel·les per garantir la sostenibilitat del sistema.