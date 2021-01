Dispositiu de seguretat excepcional a Washington amb més de 25.000 soldats per la presa de possessió de Biden

La cerimònia d'inauguració de la presidència de Joe Biden se celebrarà amb un dispositiu de seguretat excepcional. Després de l'assalt al Capitoli per part de seguidors de Donald Trump el 7 de gener durant l'acte de ratificació de Biden, ara s'han extremat les mesures de seguretat a Washington per evitar qualsevol incident durant l'acte. A la capital dels Estats Units s'han desplegat més de 25.000 soldats arribats de diferents estats, els quals han estat investigats per part de l'FBI i els serveis secrets per tal d'evitar "amenaces internes". Els membres de la Guàrdia Nacional se sumen als gairebé 4.000 policies metropolitans i més de 2.000 policies del Capitoli, un cos que està en el punt de mira després de l'assalt a la seu legislativa.

Abans de l'acte també es mantenen tancades carreteres i línies de metro, es fan controls als vehicles, es restringeix l'accés a alguns llocs de la ciutat i camions militars i blocs de ciment envolten la Casa Blanca i el Capitoli.

Les alertes per possibles concentracions de seguidors de Trump s'estenen, però, arreu del país i algunes aerolínies com Delta o Alaska Airlines han prohibit facturar armes als passatgers que viatgen a Washington.

La inauguració de la presidència de Biden serà excepcional no només pel fort dispositiu de seguretat. En un acte que tradicionalment es caracteritza per atraure milers de persones al National Mall, la covid-19 ha fet que es restringeixi la presència de públic. A més, contràriament a la tradició, el president sortint, Donald Trump, no assistirà a l'acte.



Biden homenatja els morts per la covid-19

A la vigília de la inauguració, Biden i la seva vicepresidenta, Kamala Harris, han homenatjat els 400.000 de ciutadans dels Estats Units que han mort a causa de la covid-19. Ho han fet al memorial de Lincoln, a Washington, on s'han encès 400 llums al voltant de la Piscina de la Reflexió. "Per curar, hem de recordar", ha dit Biden, que ha afegit que "és important fer això com a nació". "Per això estem aquí avui. Des del vespre fins a la nit, fem brillar les llums en la foscor al llarg de la Piscina sagrada de la Reflexió i recordem a tots els que hem perdut", ha dit.

L'homenatge ha inclòs l'actuació musical d''Amazing Grace', feta per una infermera que ha treballat durant la pandèmia, i la interpretació d''Hallelujah'. Aquesta ha estat la primera aparició pública de Biden i Harris a Washington abans de la inauguració.



Trump indulta més de 70 persones

En les últimes hores com a president, Trump ha indultat el seu exassessor Steve Bannon, que s'enfronta a acusacions de frau per una campanya de recaptació de fons per construir el mur de la frontera entre els Estats Units i Mèxic.

En les últimes hores al càrrec, Trump ha indultat més de 70 persones, entre ells, als rapers Lil Wayne i Kodak Black, processats per càrrecs d'armes, o l'exalcalde de Detroit Kwame Kilpatrick que està complint una pena de presó de 28 anys per delictes de corrupció.