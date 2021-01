Explosió a Madrid: Almenys tres morts i un desaparegut en una explosió de gas que ha destruït tres plantes d'un edifici del centre

Almenys tres persones mortes, vuit de ferides i una de desapareguda és el balanç provisional de l'explosió de gas que hi ha hagut aquest dimecres en un edifici al centre de Madrid, segons ha confirmat la Delegació del Govern estatal a la capital espanyola. Dels ferits, els més significatius són un home de 26 anys amb fractura de turmell i traumatisme lumbar, amb pronòstic moderat i traslladat a l'Hospital de la Paz. Un altre home, de 53 anys, ha sofert traumatisme cranioencefàlic i ha estat traslladat al Ramón y Cajal. Pel que fa a les víctimes, fins ara Emergències Madrid ha confirmat que una és una dona de 85 anys i una altra un home.





, al barri de La Latina, i ha deixat a la vista l'esquelet dels quatre pisos superiors. L'edifici és una parròquia i té al costat, segons un comunicat de la residència Los Nogales La Paloma. Els residents han estat traslladats a un hotel. Tampoc hi ha víctimes a l'escola annexa a la parròquia.El delegat del govern estatal a la capital espanyola, José Manuel Franco, ha afirmat en una entrevista a TVE que. La persona desapareguda, de fet, podria ser l'operari que manipulava l'aparell.A banda, Franco també ha explicat que les primeres informacions apunten a que, mentre que les altres dues víctimes eren a l'edifici. Franco no ha descartat que la xifra pugui variar.D'altra banda, Víctor Fernández, portaveu de la policia espanyola, ha indicat que l'avís s'ha rebut poc abans de les tres de la tarda, i que l'edifici s'ha desallotjat completament en mitja hora.. Després, agents especialitzats de la policia entraran per investigar les causes i l'origen de l'explosió i per fer recerca de persones que puguin haver quedat atrapades a la runa.