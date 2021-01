La furgoneta de la Rambla es va llogar per atemptar al Camp Nou

La furgoneta utilitzada en l'atropellament múltiple de la Rambla el 17 d'agost del 2017 va ser llogada per la cèl·lula gihadista de Ripoll per cometre un atemptat al Camp Nou amb motiu d'un partit entre el Futbol Club Barcelona i el Betis el dia 20. Així ho van manifestar en el judici pels atemptats del 17-A dos mossos d'esquadra que van elaborar els informes pericials d'intel·ligència policial, que van mantenir que finalment els terroristes van improvisar els atemptats de la Rambla i Cambrils a l'explosionar el 16 d'agost del 2017 la casa d'Alcanar quan la cèl·lula preparava artefactes per als seus atacs. En l'explosió d'Alcanar van morir dos membres de la cèl·lula, entre ells el seu líder, l'imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satty.