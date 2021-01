El Govern prorroga dues setmanes més totes les restriccions vigents

El Procicat ha decidit prorrogar dues setmanes més les restriccions vigents en aquest moment, segons ha avançat Catalunya Ràdio i ha pogut confirmar l'ACN. Així doncs, durant 14 dies més es mantindrà el confinament municipal i el tancament del comerç no essencial els caps de setmana. També quedaran tancats els centres comercials, els establiments de més de 400 metres quadrats i els gimnasos.

El propi secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha indicat aquest dimecres que el confinament municipal seguiria, tot i que l'alcaldessa de Barcelona havia demanat que fos metropolità i batlles de localitats petites havien reclamat que fos comarcal. Els indicadors de la covid van a la baixa però no així les hospitalitzacions i els crítics.



PIMEC "respecta" la pròrroga de les restriccions, però reclama ajudes proporcionals per als sectors més afectats

PIMEC ha assegurat que "respecta" la decisió del Procicat de prorrogar dues setmanes més les restriccions vigents, però ha reclamat ajudes proporcionals per a les empreses. "Si continuem ampliant les restriccions, hem d'ampliar molt les ajudes per als sectors afectats", ha assegurat el president de la patronal, Josep González. El president de PIMEC ha advertit que, si les administracions no són "molt clarividents" i no impulsen prou mesures per pal·liar els efectes econòmics de les restriccions, la situació desembocarà en un tancament d'empreses i un increment de l'atur. "Seria una situació terrible que hem d'evitar", ha manifestat.