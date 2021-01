Manresa té la xifra d'ingressats més alta dels darrers dos mesos

Als centres assistencials de Manresa hi havia ahir 152 persones ingressades per covid-19, la xifra més alta des del dia 17 de novembre, quan n'hi havia 156.

Aquest indicador mostra l'alta afectació de l'epidèmia. Per ponderar-la cal recordar que el nombre més elevat d'ingressats per coronavirus als centres assistencials manresans va ser el 16 d'abril amb 338.

Ara hi ha menys de la meitat que en el pitjor moment de l'epidèmia, però cal anar molt amb compte amb l'evolució dels números: el 22 de desembre hi havia 101 hospitalitzats i en les setmanes successives 112, 136 i 142 fins arribar als 152 d'ahir. La tendència és a l'alça.

Una dada esfereïdora: durant la darrera setmana dotze persones han perdut la vida als centres assistencials de la ciutat, vuit a Althaia i quatre a Sant Andreu.

Però aquí no acaben les notícies dolentes. Pel que fa a les morts la progressió també és a l'alça. Del 22 al 29 de desembre n'hi va haver 6, la setmana següent 5, tot seguit, 10 i aquesta darrera han estat 12 les víctimes mortals de l'epidèmia.

Deu altes al dia

El sistema sanitari treballa a tota màquina i la darrera setmana s'han donat 74 altes, de les quals 69 a Althaia i 5 a Sant Andreu. Són més de deu altes al dia. La mitjana baixa a nou altes al dia si es mira el que ha passat durant les darreres quatre setmanes. Entre el 22 de desembre i ahir s'han donat 256 altes.

Sant Andreu reobre una unitat

Amb aquest panorama d'alta afectació de l'epidèmia, l'Hospital de Sant Andreu va comunicar ahir que reobria una unitat amb capacitat per a 17 llits destinada a ingressats infectats.

L'increment d'ingressos de pacients amb covid-19 procedents de residències ha fet necessari destinar a la lluita contra l'epidèmia la Unitat 3A, amb una capacitat de 17 llits. Això fa que l'Hospital de Sant Andreu passi a tenir 44 llits per atendre pacients amb coronavirus. Aquesta capacitat està repartida en tres units dins la zona d'aïllament de la planta 2.

Durant les últimes setmanes, l'Hospital de Sant Andreu només tenies dues unitats habilitades per a pacients covid, amb un total de 27 llits: la Unitat 4, amb capacitat de 14 llits; i la Unitat 3B, amb 13 llits.

D'altra banda, les altres tres plantes de l'hospital (1, 3 i 4) sumen un total de 110 llits en zones lliures de covid-19, xifra que representa el 72% de la capacitat hospitalària.

Per centres, Althaia tenia ahir 119 pacients ingressats per coronavirus, comptabilitzava 242 defuncions i havia donat 1.705 altes a pacients ingressats.

a l'Hospital de Sant Andreu hi havia ahir 33 persones ingressades a les unitats d'aïllament (o en habitacions que han estat aïllades) per covid-19. Des del 15 d'octubre han ingressat 190 malalts, s'han donat 78 altes (7 a residència, 70 a casa i 1 alta hospitalària) i hi ha hagut una xifra acumulada de 43 defuncions.