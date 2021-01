Les millors frases dels discursos d'investidura dels presidents dels Estats Units

Els discursos d'investidura dels presidents nord-americans han deixat frases que han passat a formar part de la història dels Estats Units. Aquestes són algunes de les més cèlebres.



George Washington (1789)

«Cap poble pot estar més obligat que el dels Estats Units a reconèixer i adorar la seva mà invisible, la qual condueix els assumptes dels homes. Cada pas amb què aquests han avançat cap a una nació independent sembla haver sigut distingit pel senyal d'una intervenció de la providència».



Abraham Lincoln (1865)

Abraham Lincoln (1865)«Si suposem que l'esclavitud als Estats Units és una de les ofenses que, en la providència de Déu, hi ha d'haver, però que després d'haver superat el temps assenyalat per Ell, Déu ara vol eliminar, i dona al Nord i al Sud aquesta terrible guerra com a càstig per a aquells de qui va provenir l'esmentada ofensa, ¿hem d'assumir que la divinitat de Déu és menor a la que sempre hem cregut? Esperem amb indulgència i preguem amb fervor que aquest poderós flagell de la guerra desaparegui ràpidament».



Woodrow Wilson (1917)

«La guerra inevitablement deixa la seva marca des del començament, tant a les nostres ments, les nostres indústries, el nostre comerç, les nostres polítiques com en la nostra acció social. Ser indiferent a ella, o independent d'ella, estava fora de qüestió. I no obstant, tot el temps hem sigut conscients que no n'érem part».

Franklin D. Roosevelt (1933)

«Aquesta gran nació resistirà com ho ha fet fins ara, ressorgirà i prosperarà. Per tant, abans que res, permetin-me assegurar-los la meva ferma convicció que l'únic que hem de témer és el temor mateix, d'un terror indescriptible, sense causa ni justificació, que paralitzi els arrestos necessaris per convertir el retrocés en progrés».



John F. Kennedy (1961)

«Llavors, compatriotes, no preguntin què pot fer el seu país per vostès, preguntin què poden fer vostès pel seu país. Conciutadans del món, no preguntin què poden fer els Estats Units per vostès, sinó què podem fer junts per la llibertat de l'ésser humà».



Ronald Reagan (1981)

«En aquesta crisi actual, el govern no és la solució al nostre problema. El govern és el problema. De tant en tant, hem estat temptats de pensar que la societat s'ha tornat massa complexa per ser manejada per l'autogovern, que el govern en mans d'una elit és superior al govern de, per i per a les persones».



Bill Clinton (1993)

«La nostra democràcia ha de ser no només l'enveja del món, sinó el motor de la nostra renovació. No hi ha res dolent a Amèrica que no pugui curar-se a través del que a Amèrica va bé».



George W. Bush (2005)

«Els successos i el sentit comú ens porten a una conclusió: la supervivència de la llibertat al nostre país depèn cada vegada més de l'èxit de la llibertat en altres països. La màxima esperança per a la pau al nostre món és l'expansió de la llibertat arreu del món».



Barack Obama (2009)

«Avui ens reunim perquè hem triat l'esperança sobre el temor, la unitat de propòsits sobre el conflicte i la discòrdia. Avui hem vingut a proclamar el final de les queixes mesquines i les falses promeses, de les recriminacions i els dogmes caducs que durant massa temps han escanyat la nostra política».



Donald Trump (2017)

«Hem de protegir les nostres fronteres dels estralls d'altres països que fabriquen els nostres productes, roben les nostres empreses i destrueixen els nostres llocs de treball. La protecció engendrarà prosperitat i força».