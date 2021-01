Pneumologia ha vist menys afectacions greus de les esperades

Òscar Bernadich i Damià Perich, cap de servei de Pneumologia i adjunt a aquest servei a Althaia, respectivament, són dos dels professionals que van viure més intensament l'esclat de la covid per l'estreta relació amb la seva especialitat. Com a part de la Unitat Postcovid-19, expliquen que, «en principi, tot i que l'afectació pulmonar durant la malaltia és la mes greu i la gent que es mor per covid és per pulmonies i, per tant, vèiem els tacs i ens feia por, les complicacions pulmonars no estan sent tan nombroses i molta gent s'ha curat bastant més bé del que pensàvem». Justament va ser pel temor que hi haguessin seqüeles severes que «vam començar a fer controls a primers de juny dels que havien estat a la UCI i semicrítics intubats o amb ventilació mecànica».

Sostenen que «en els casos més greus que pensàvem que farien més fibrosis pulmonars, no ha estat així». En canvi, coincideixen amb els seus companys que «hi ha un reguitzell de símptomes i seqüeles, com mals de cap, cefalees, tensionals, microtrombos al cap, rampes, fatiga crònica, gent que no ha recuperat l'olfacte ni l'oïda, que els cau el cabell. Seqüeles psicològiques, depressions, pors, que no volen sortir al carrer». Desconèixer la malaltia fa que «costi explicar al pacient que no sabem el motiu del que li passa».

Com ha afectat al seu servei la covid? Perich recorda que, quan va esclatar la pandèmia, «es va parar tota l'activitat excepte la relacionada amb el càncer de pulmó i, de la nit al dia, ens vam veure convertits en intensivistes, passant de l'hospital de dia a la unitat de semicrítics, que és la que hi ha a un passet d'anar a la UCI. No som intensivistes i ens va trastocar molt. Els primers dies vam passar molta por i va ser molt dur, amb torns de 12 hores seguides amb només cinc pneumòlegs».

Com que es va bolcar tot a la covid, diu Bernadich, «els malalts crònics van perdre el control per part del sistema sanitari». Fa notar que «amb la campanya ´queda't a casa' i les mascaretes, els malalts respiratoris tenen menys refredats i grips, però l'atenció als pacients crònics no és com abans. A Pneumologia truquem els greus de forma proactiva cada mes/mes i mig per fer el que toca. El que abans era una consulta a l'hospital, ara es fa trucant».

Més càncers de pulmó

Un fet destacable és que durant la primera onada va baixar la diagnosi dels càncers de mama, colon, pròstata... menys de pulmó perquè, com que es van fer més tacs per la covid, se'n van trobar més en estadis més precoços.