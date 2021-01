Queixes perquè amb el mateix personal és fa molta més feina

En l'entrevista amb Regió7 per parlar de la Unitat Postcovid-19, aquest diari va trobar uns professionals cansats. Dedicats a la seva feina com sempre, però cansats. Aleshores -d'aquella trobada ja en fa uns dies- la tercera onada era a la cantonada. Una de les queixes que van expressar alguns d'ells és que, malgrat l'increment del volum de feina, el personal segueix sent el mateix.

El cap de servei de Medicina interna, Domingo Ruiz, feia notar que «aquí i a altres llocs no s'ha contractat ningú». Damià Perich, metge adjunt al servei de Pneumologia, es va afegir a aquesta queixa: «De sobte, ens van demanar que ens encarreguéssim de la unitat postcovid, i el que queda. No s'ha contractat més gent i la feina la fem els que érem abans de la covid». Enrique Esteve, metge adjunt al servei de Medicina interna també expressava la seva preocupació per aquesta situació, «sobretot quan vas veient una onada rere l'altra perquè no tens la sensació que et puguis treure un pes que has portat sinó que és un pes que s'afegeix sobre un altre».

La Fundació Althaia va informar a mitjan de desembre sobre aquest tema que, «tot i que des de la institució s'està treballant per contractar nous professionals, una manca generalitzada tant de professionals mèdics com d'infermeria, impedeix reforçar els diferents equips».

Crida a la conselleria de Salut

Ruiz feia una crida a quant a la necessitat de convertit la Unitat Postcovid-19 en un programa fix de l'hospital i finançat: «Demanaria al Servei Català de Salut i a la conselleria que moguessin fitxa perquè no ho estan fent. Tots els programes han d'estar finançats i mirar les persones que els composen, que no només ha de ser gent de l'hospital sinó també de l'atenció primària». Insistia que «tens els pressupostos i els professionals que tens. Si no reps més diners, tampoc no pots contractar més persones i, és clar, això no és visible davant els ulls de la societat. L'ideal seria, si es muntés una unitat ben feta, que hi poguessin passar totes les persones que han tingut la infecció, no necessàriament que hagin ingressat, perquè n'hi ha moltes que l'han passat i no han ingressat però tenen simptomatologia crònica que altera la seva activitat a la seva vida diària. Que es dediqués en exclusiva a fer això».