La residència de Solsona registra una nova mort que n'eleva el nombre a 22

La residència Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona va registrar ahir una nova mort entre els seus residents que eleven el nombre de defuncions causades pel brot de covid-19 a 22.

La bona notícia, però, és que ahir va començar el retorn a les habitacions habituals de 15 dels residents que havien donat positiu de covid-19 en proves realitzades anteriorment. Són algunes de les principals qüestions que es van tractar ahir en la reunió diària de la comissió de seguiment del brot.

En aquest context, es comencen a restablir les visites de familiars als residents. Per contra, entre els usuaris hi ha dues persones que es van haver de derivar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per complicacions sanitàries. Pel que fa als 16 residents traslladats a Igualada, als dos traslladats al propi domicili i els dos del sociosanitari, continuen tots estables. Ahir hi havia prevista una reunió de l'equip d'intervenció ràpida per fer un seguiment de la situació.

D'altra banda, els 13 professionals de la residència que estan de baixa però ja no presenten símptomes i que dilluns es van sotmetre a un nou cribratges mitjançant proves PCR podran reincorporar-se al seu lloc de treball al llarg d'aquesta setmana. El garbellament de dilluns es va fer a un total de 34 professionals i tots van donar negatiu, excepte dos positius asimptomàtics.