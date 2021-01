La segona dosi de la vacuna ja s'administra al Bages i al Berguedà

Passejar per l'entorn de la residència, poder tornar a veure la seva família i, sobretot, abraçar els seus éssers estimats. Són els desitjos que ahir va expressar Maria Jesús Pérez Barea, usuària de la residència Atzavara de Sant Joan de Vilatorrada després de rebre la segona dosi de la vacuna contra la covid. És la que ha de garantir la immunitat al virus.

Usuaris i treballadors de la residència Atzavara de Sant Joan de Vilatorrada, la de Valldaura de Manresa, la Masia de Vacarisses i la de Casserres, van rebre ahir la segona dosi de la vacuna. Tal i com marca el protocol del fàrmac de la vacuna Pfizer-BioNTech, s'ha d'administrar 21 dies després de la primera dosi. A les quatre residències es va dur a terme la primera vacunació a finals de desembre (veure Regió7 del dimecres 30 de desembre).

La immunitat, en 7 dies

La primera usuària a rebre la segona dosi a la regió sanitària central va ser Maria Jesús Pérez Barea quan passaven pocs minuts de les 9 del matí. La immunitat ha de fer efecte al cap de 7 dies tot i que ja es comença a desenvolupar a partir del dotzè dia de la primera administració. Pérez Barea va animar la població a vacunar-se per aconseguir la desitjada immunitat de grup.

També va rebre la vacuna la directora del centre, Judit Bujons, just quan es complien 21 dies que li van administrar la primera dosi. Bujons va explicar que després de la primera dosi no va tenir molèsties relacionades amb la vacuna i es va mostrar satisfeta de la bona resposta entre usuaris i professionals perquè, va dir, la campanya de vacunació és l'oportunitat de frenar els contagis.

La residència de Sant Joan de Vilatorrada va patir fort durant la primera onada de la covid. Va ser una de les primeres residències on hi va entrar el març passat, quan se sabia poc de la malaltia i no hi havia mesures de prevenció ni de protecció per evitar el virus. Van morir 17 ancians de l'Atzavara, 8 d'ells amb la covid confirmada. Des del maig passat, però, no hi ha hagut cap més cas.

Els equips de vacunació del departament de Salut de la Regió Sanitària de la Catalunya central tenia previst administrar, ahir, 159 vacunes a persones grans de les esmentades residències de Sant Joan, Manresa, Vacarisses i Casserres, i a 89 professionals dels mateixos centres.

Equips de vacunació

A la Regió Sanitària de la Catalunya Central, que engloba les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès, Anoia i Osona, hi ha tres coordinadores de vacunació. Lideren diversos equips mòbils que es desplacen a residències i que col·laboren també amb la vacunació a professionals de la sanitat que són a primera línia, que és l'altre col·lectiu que s'ha prioritzat en aquesta fase de la vacunació.

La setmana passada, per exemple, es va dur a terme una vacunació massiva a la Fundació Althaia de Manresa. Més de 1.800 professionals de la institució sanitària van rebre la primera dosi del fàrmac.

A la Font, aquesta setmana

Aquesta setmana també és previst que un dels equips de vacunació que s'encarrega de les comarques del Bages, Berguedà i Moianès, es desplaci a la residència de la Font dels Capellans de Manresa, on el passat 27 de desembre es va administrar la primera vacuna a les comarques centrals. Va ser, també, el primer dia de vacunació a Catalunya, l'estat espanyol i a diversos països d'Europa. La usuària de la residència Leo Sánchez, de 87 anys, va ser la primera dona que va rebre la vacuna.

La setmana que ve també s'administraran les segones dosis de Pfizer-BioNTech a l'Anoia, Osona, Moianès i Solsonès.