Segresten el compte d'Instagram de l'alcalde de Terrassa i li demanen 1.000 euros per a poder-lo recuperar

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha denunciat el segrest del seu compte personal a Instagram. Es tracta d'un canal que el batlle utilitza per traslladar el seu dia a dia, tant a nivell personal com institucional. Aquest dimecres ha traslladat la situació als Mossos d'Esquadra, després que els autors de la usurpació del compte li han exigit un rescat i han bloquejat també l'adreça de correu electrònic associada al perfil de l'alcalde. En declaracions a l'ACN, Ballart ha avançat que, per recomanació dels Mossos, no pagarà cap rescat, que ja s'eleva a 700 euros. De la mateixa manera, han demanat a Facebook que restableixin el compte o que, en cas que no sigui possible, es cancel·li per evitar que se'n faci un ús indegut.

L'alcalde ha explicat que el passat mes de desembre va començar el procés per aconseguir la verificació de compte a Instagram, on té 24.000 seguidors, a través de la mateixa aplicació de mòbil. Dimarts al vespre va rebre un missatge on se li confirmava que el procés havia acabat amb èxit, i que calien unes dades finals de verificació.

En introduir-les, automàticament li va quedar bloquejat l'accés al seu perfil d'Instagram i al correu electrònic. "La sorpresa és que just quan em vaig quedar sense accés vaig rebre un missatge de WhatsApp des d'un telèfon que segons els Mossos és de Turquia extorquint-me", afegeix.

Inicialment li demanaven 200 euros a canvi de recuperar el compte, una xifra que aquest dimecres a la tarda ja pujava als 700, i davant l'amenaça que si no pagava dimecres, s'encariria el rescat fins als 1.000 euros. "No pagaré, per recomanació dels Mossos", assegura.

Com a sistema de pressió, Ballart ha seguit rebent trucades des del número turc, així com més amenaces per WhatsApp. A la vegada, s'estan enviant missatges als contactes i seguidors que té a Instagram amb fotografies d'homes amb el tors nu.

Aquest mateix dimecres ha interposat una denúncia, i l'Àrea Central de Delictes Informàtics dels Mossos han pres totes les dades referents al segrest del compte. En aquest sentit, Ballart ha agraït el suport que ha rebut directament del conseller d'Interior i exregidor de Terrassa, Miquel Sàmper, i el Major Josep Lluís Trapero.