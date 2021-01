Tercer sensesostre mort al carrer a Barcelona en poc més d'una setmana

Una tercera persona sense sostre ha mort als carrers de Barcelona, segons ha avançat 'El País'. Es tracta, en aquest cas, d'un home de 60 anys que pernoctava a l'entrada d'un garatge del carrer de Consell de Cent. Els Mossos han rebut un avís que l'home, tapat amb diverses mantes, no es movia ni responia al ser trobat per la policia. Poc després, a les 17.13 hores, els sanitaris del SEM han confirmat la defunció.

L'home mort avui al barri de la Nova Esquerra del Eixample, pròxim al parc de Joan Miró, és la tercera persona que mor al carrer a Barcelona en els últims vuit dies. Dilluns passat, i en plena onada de fred, dos homes van morir al ras a la capital catalana. Un d'ells, l'Amine, un jove de 27 anys en situació administrativa irregular que utilitzava el passaport del seu germà gran. Finalment, l'autòpsia ha determinat que les dues persones van morir per hipotèrmia.

En el cas de l'home mort aquest dimarts, els Mossos han descartat la mort per causes violentes. Caldrà esperar a l'autòpsia per determinar la causa de la mort, tot i que sembla poc probable que hagi mort com en el cas dels dos anteriors per hipotèrmia causa de les baixes temperatures. L'any passat, segons un recompte de la Fundació Arrels, van ser 18 les persones sense llar mortes al carrer entre el novembre del 2019 i del 2020. L'entitat, a més, remarca que viure al carrer escurça l'esperança de vida fins a 20 anys.