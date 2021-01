Almenys tres morts en una violenta explosió que ha destruït tres plantes d'un edifici del centre de Madrid

| Arxiu particular

Estat en què ha quedat l'edifici afectat | Arxiu particular

Almenys tres persones han perdut la vida en una explosió a Madrid que s'ha produït minuts abans de les tres de la tarda al carrer Toledo. Segons han informat fonts dels serveis d'emergència de Madrid.





más imágenes desde el edificio de al lado de la explosión en puerta de toledo, madrid pic.twitter.com/D1bJvI0iHx — césarr,,? (@valleejooo_) January 20, 2021

#ÚLTIMAHORA | Se produce una explosión en la calle Toledo de Madrid, a la altura de una residencia de ancianos https://t.co/L5JfLmVYKu pic.twitter.com/8npKe3VdqH — Europa Press (@europapress) January 20, 2021

S'han enfonsat les tres últimes plantes de l'edifici on s'ha produït l'explosió. L'immoble, situat en el número 98 del carrer Toledo, es troba a la part posterior de l'Església del Colom, on se situa el col·legi Lasalle i a hores d'ara tothom ha estat evacuat d'aquesta escola., nombrosos vehicles afectats i s'està evacuant a ancians per part de la Policia Local i Nacional. S'han desplaçat al lloc dels fets diverses unitats de bombers que han tallat el carrer. La zona es troba plena de casquets i l'explosió ha trencat els vidres de l'hotel Ganivet.