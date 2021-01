Almenys 3 morts en explotar un edifici al centre de Madrid

Almenys tres persones van morir i al voltant d'una desena van resultar ferides a conseqüència d'una «brutal» explosió de gas ocorreguda deu minuts abans de les tres de la tarda a l'edifici parroquial de l'Església de la Paloma, situat al número 98 del carrer Toledo de Madrid.

Una doble explosió que es va escoltar a quilòmetres de distància va destrossar l'edifici, que seguia en flames gairebé quatre hores després del succés, i va costar la vida a tres homes de nacionalitat espanyola, un d'ells un feligrès electricista que havia acudit a arreglar la caldera i un altre un ancià de 85 anys. David Santos, de 35 anys, pare de quatre fills i membre de la comunitat del Camí Neocatecumenal, havia acudit a petició dels sacerdots a revisar la caldera, que funcionava malament des de fa dies, segons va informar un portaveu d'aquesta comunitat i va confirmar l'Arquebisbat. Durant hores se'l va donar per desaparegut.

La tragèdia podria haver estat més gran, atès que l'edifici alberga la residència de diversos sacerdots, locals parroquials i de Càritas, i sobretot perquè confina amb una residència d'ancians i un col·legi, però tant els residents com els nens van resultar il·lesos.

A més, segons les fonts d'Emergències, hi ha 11 ferits. Un d'ells és un dels sacerdots, Rubén Pérez de Ayala, que va ser traslladat a l'hospital amb cremades de caràcter greu, segons el propi Arquebisbat. Tres persones més van ser derivades a altres centres hospitalaris amb lesions menys greus.

L'explosió, descrita com a «brutal» pels testimonis presencials i que va causar l'ensorrament de part de l'edifici, va afectar almenys quatre plantes del centre parroquial de l'església de la Virgen de la Paloma, en el qual hi ha despatxos, un centre d'acolliment de Càritas, que estava tancat en aquest moment, vuit sales de reunions, un saló i tres habitatges per a sacerdots.

A causa de l'explosió van ser evacuats diversos immobles adjacents, entre ells el col·legi La Salle La Paloma, situat al darrere del del lloc del sinistre, i el geriàtric Los Nogales La Paloma, situat a l'edifici contigu al parroquial, els 56 residents del qual van ser traslladats a altres centres de la cadena. Alguns d'aquests residents tenen covid, però tant l'alcalde com la Policia van assegurar que el seu desallotjament i trasllat s'havia fet amb les degudes mesures de seguretat. El Samur Social també va traslladar sis persones de tres famílies de l'edifici adjacent que va resultar afectat i que van passar la nit en recursos municipals a l'espera que se'ls comuniqui si poden tornar o no a les seves cases.

La neu que tants problemes ha causat a Madrid durant els últims dies va ajudar al «miracle» que cap nen resultés ferit, segons va explicar Carlos Ruiz, pare de la Jimena, una alumna del col·legi. El pati del centre, situat just darrere de l'immoble, va acabar ple d'enderrocs però ningú va resultar ferit. «El miracle ha estat que gràcies a la neu no hi havia nens al pati», va explicar Ruiz. La Jimena va afegir que «tenia molta por, tothom estava cridant espantat i deien que sortíssim corrent, els professors i les cuidadores del menjador ens van ajudar a sortir».

Segons Emergències Madrid, tot apunta al gas com a causa de la deflagració, com va confirmar l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, qui va explicar que l'origen podria ser una explosió en els habitatges de la part superior de l'edifici, uns detalls que ahir al vespre intentaven aclarir els bombers de l'Ajuntament, quan ja tenien controlada la situació.