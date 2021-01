La fiscalia manté la petició d'entre 8 i 41 anys de presó per als tres acusats en el judici del 17-A

La fiscalia manté la petició de penes d'entre 8 i 41 anys de presó per als tres acusats en el judici dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost de 2017. Així doncs, el ministeri públic descarta definitivament acusar per assassinat i eleva a definitives les conclusions provisionals, segons ha exposat la fiscal Ana Noé aquest dijous. Per tant, la fiscalia demana 41 anys de presó per al principal acusat, Mohamed Houli, per integració en organització terrorista, tinença i fabricació d'explosius així com conspiració per un delicte continuat d'estralls.

Per al segon principal acusat, Driss Oukabir, demana 36 anys de presó pels mateixos delictes. Per al tercer acusat, Said Ben Iazza, confirma la petició de 8 anys de presó per col·laboració.