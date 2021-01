El Govern català assegura que «batallarà fins al final» per defensar les eleccions el 30-M

El vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, va anunciar ahir que l'executiu català «batallarà fins al final» per defensar davant la justícia la celebració de les eleccions al Parlament el 30 de maig. En una intervenció a la reunió de la Diputació Permanent del Parlament, Aragonès va assegurar que el Govern té la «raó sanitària» i que cal defensar el dret a la salut i el dret a vot amb «llibertat i seguretat».

Aragonès va cridar a la responsabilitat del poder judicial i va demanar la «màxima urgència» a resoldre per no posar en qüestió el procés electoral. També va mostrar «preocupació, perplexitat i indignació» per la suspensió del decret d'ajornament per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Per la seva banda, Cs, PSC, comuns i PPC van carregar contra el decret del Govern i el van qualificar de «nyap jurídic» i d'estar mal fet. L'únic partit de l'oposició que se'n va desmarcar va ser la CUP, que creu que el cal és garantir una vida digna a la gent.

El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va culpar el PSC d'estar «al darrere de tot» i va acusar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, de posar en risc la salut de catalans. I el president de JxCat al Parlament, Albert Batet, li va respondre que «no es pot atacar el PSC i alhora donar-los els vots al Congrés», per l'aval d'ERC als pressupostos de l'Estat.

El cap de l'oposició, Carlos Carrizosa, va assegurar que «el que li demanem és que ens protegeixin de la pandèmia i vostès ho executen malament. Un nyap o una pífia» i va instar el Govern a «fer les coses bé» en lloc de parlar de conspiracions. Per la seva banda, la diputada del PSC Eva Granados va considerar que el Govern ha enganyat perquè van dir que ajornarien les eleccions del 14 de febrer i, en canvi, amb el decret les ha desconvocat. I la candidata de CatECP, Jéssica Albiach, va retreure al Govern que «el país mereixia que el decret es fes bé». El candidat del PPC, Alejandro Fernández, va explicar que el PPC va proposar que consultés la Junta Electoral Central abans de fer el decret però que es tracta «del problema de sempre» i de la «xuleria preadolescent» de voler-ho fer sols. En canvi, el diputat de la CUP Vidal Aragonès no va entrar en la crítica i va lamentar que no es parli de l'important, sobre com garantir als ciutadans una vida digna en la crisi actual.

D'altra banda, la Fiscalia coincideix amb el TSJC que si el decret no se suspèn, «amb tota probabilitat, si no plena seguretat», seria «inviable» celebrar les eleccions el 14 de febrer, i els recursos «perdrien la seva finalitat». Per al ministeri públic, aixecar la suspensió de l'ajornament «equivaldria de facto, si s'adopta en el present moment, a una anticipació de la decisió (desestimatòria)» i es consolidaria «irremeiablement l'eventual infracció de l'ordenament jurídic i, si s'escau, la vulneració dels drets fonamentals invocats pels recurrents».

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, aposta perquè les eleccions catalanes tinguin lloc «tan aviat com sigui possible» per deixar enrere la «crisi de governabilitat» i que les urnes erigeixin un govern que «pugui abordar amb plenes competències la recuperació econòmica i el retrobament al que estem cridats tant el Govern català com l'espanyol». Va afirmar que «la decisió del Govern» de la Generalitat de posposar les eleccions no ha generat consens dels partits i ha topat amb l'oposició d'empresaris i sindicats, i ara «cal assumir la decisió que prengui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya», que manté cautelarment els comicis del 14 de febrer mentre no resol el fons del recurs.

Sánchez va fer les manifestacions en unes jornades sobre els Fons Europeus per a la Recuperació. Segons el president espanyol, «Catalunya té una gran oportunitat de convertir-se en una de les principals regions d'avantguarda de la recuperació i la modernització» de l'Estat, però per fer-ho possible «necessita tan aviat com sigui possible un govern amb plenes facultats i competències».