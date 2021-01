Joe Biden llança un missatge d'unitat en la seva arribada a la Casa Blanca

El president sortint dels EUA, Donald Trump, va destacar ahir que «han estat quatre anys increïbles» els del seu Govern i va apuntar al futur en assegurar que tornarà «d'alguna manera», en el seu discurs de comiat hores abans del final del seu mandat, fet a la base aèria Andrews, a Maryland, als afores de Washington, abans de pujar per última vegada a l'avió presidencial Air Force One rumb a la seva mansió privada a Palm Beach. Entre somriures, va llançar un dard al seu successor, el demòcrata Joe Biden, a qui no va citar pel seu nom. «Espero que no els pugin els impostos. I si ho fan, jo els ho vaig advertir», va sostenir. «Estaré observant (....) tinguin una bona vida, ens veiem aviat», va concloure.

Trump va abandonar ahir la Casa Blanca per última vegada com a governant a primera hora al costat de la seva esposa, Melania, en l'helicòpter presidencial, Marini One, poques hores abans de la presa de possessió de Biden. El magnat novaiorquès va trencar així la tradició i no va ser present en la cerimònia d'investidura del seu successor. Trump no ha reconegut la derrota en les eleccions de novembre passat i continua denunciant, sense evidència, haver estat objecte d'un «frau electoral». Trump passarà a la història com el primer president dels EUA al qual se li han obert dos processos d'enjudiciament polític, el segon dels quals està encara pendent de resoldre's.

Joe Biden es va convertir ahir en president dels Estats Units en una solemne cerimònia d'investidura en la qual va demanar apostar per la unitat per superar les múltiples crisis que travessa el país, i va proclamar que «la democràcia ha prevalgut» després del mandat de Donald Trump. En la cerimònia davant del Capitoli també va jurar el seu càrrec Kamala Harris, que va fer història en convertir-se en la primera dona, la primera negra i la primera persona d'origen asiàtic a ocupar la Vicepresidència dels Estats Units.

«És un dia històric i d'esperança, de renovació i resolució», va dir Biden en el seu discurs d'investidura, poc després de jurar el càrrec com el president número 46 de la història dels Estats Units. El seu jurament va posar fi als turbulents quatre anys de Presidència de Donald Trump, que es va convertir en el primer mandatari sortint en 152 anys que no assisteix a la investidura del seu successor. Quan Biden va jurar el càrrec, ja estava a Florida.

El primer discurs de Biden com a president va ser optimista, encara que realista respecte als reptes que enfronta el país, immers en el que va descriure com «un front unit de crisi i desafiaments». «La unitat és el camí a seguir», va subratllar, en assegurar que sense ella «no hi ha pau, només amargor i fúria». El nou president va demanar acabar amb el que va definir com una «guerra no civil» entre demòcrates i republicans, i va prometre treballar tan dur pels que no li van donar suport en les eleccions del passat 3 de novembre «com pels que ho van fer». «Serem jutjats, vostès i jo, per com resolguem aquesta cascada de crisi de la nostra era. Ens aixecarem per a l'ocasió? Serem capaços de superar aquest hora estranya i difícil?», va plantejar. A més, va demanar «defensar la veritat i derrotar les mentides», després de quatre anys de distorsió dels fets per part de Trump i els seus aliats, i va cridar a confrontar l'»extremisme polític, el supremacisme blanc i el terrorisme domèstic» dels qui van assaltar el Capitoli fa dues setmanes.

«Estats Units ha estat posada a prova i en sortirem més forts», va pronosticar. «Repararem les nostres aliances i ens implicarem amb el món de nou, no per encarar els desafiaments d'ahir sinó els reptes d'avui i demà», va adreçar el seu missatge a les persones que el veien des d'arreu. Cap al final dels seus més de 20 minutos de discurs, Biden també es va referir al fet històric de l'arribada a la Casa Blanca de la primera dona en la història del país, Harris, i va recalcar: «Que no em diguin que les coses no poden canviar» . Poc abans, Harris també va prestar jurament del seu càrrec amb l'ajuda de la jutgessa Sonia Sotomayor, la primera magistrada llatina del Tribunal Suprem federal. La vicepresidenta va jurar amb la mà damunt de dues Bíblies: una d'elles va pertànyer a una amiga de la seva família, Regina Shelton, i la segona va ser propietat del mort jutge Thurgood Marshall, que va ser el primer afroamericà que va formar part del Tribunal Suprem i és un dels grans referents d'Harris. El colofó de la cerimònia el va posar Amanda Gorman, una poeta negra que als seus 22 anys es va convertir en la més jove que ha pronunciat un poema en una investidura estatunidenca, i que va commoure als assistents en proclamar que el país entra en una «era de redempció».

Només un miler de persones, enfront de les 200.000 habituals, van assistir com a convidats a la cerimònia, reduïda al mínim a causa de la pandèmia i les amenaces a la seguretat.