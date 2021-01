Ple a Manresa el dia de les presses

Si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) desestima els recursos contra el decret de la Generalitat per suspendre les eleccions del 14 de febrer, el ple extraordinari i urgent celebrat ahir a Manresa (ahir i avui també se'n van fer o faran a la resta de municipis) per a la formació de les meses electorals és probable que no hagi servit de res i s'hagi de repetir quan se sàpiga la nova data.

Va ser, el d'ahir, un ple que va durar un quart d'hora i al qual van assistir la majoria de regidors, llevat de Miguel Cerezo perquè està fent quarentena; Mariona Homs, per un tema laboral, i David Aaron López, per un tema personal. També hi havia personal informàtic per fer el sorteig. Al final de la sessió, quan van sortir les llistes a la pantalla, tots els presents van fer el gest d'acostar-hi el cap per si reconeixien algun dels 765 noms que hi van anar passant.

La sessió es va convocar el dia abans a la tarda, després que el TSJC suspengués de manera cautelar i provisional el decret amb què el Govern de la Generalitat havia suspès les eleccions del 14-F. De fet, el ple de constitució de les meses a Manresa es volia convocar el dilluns 18 però, davant el decret de suspensió publicat al DOCG el dia 16 no es va convocar. Quan el TSJC va sortir dimarts en escena va haver de maniobrar i convocar-lo a corre-cuita perquè ahir era l'últim dia que es podia fer, si bé finalment s'ha deixat de marge fins avui per fer-los. Una més de les situacions surrealistes provocades per la pandèmia.

Després del pronunciament del Ple a favor de la urgència de la convocatòria, el secretari va llegir el segon punt de l'ordre del dia per a la formació de les meses. L'alcalde Marc Aloy va oferir al regidor més jove, Jordi Trapé (Fem), que digués «prou» tres vegades per generar informàticament tres números aleatoris amb els quals, mitjançant una sèrie d'operacions, generar les xifres per triar el president, primer i segon vocal i suplents de cada mesa traslladant les xifres al fitxer de l'INE.

765 persones per a les meses

En el sorteig es van escollir 765 persones, a les quals se'ls va començar a notificar des d'ahir mateix que han estat escollides. A Manresa hi haurà 85 meses electorals distribuïdes en 21 col·legis, que en alguns casos no seran els mateixos de sempre perquè s'han buscat alternatives a espais on no es podien garantir les mesures de seguretat anticovid. De les 765 persones triades per sorteig, a les meses n'hi quedaran un terç, 255 (un president, un vocal primer i un vocal segon a cada mesa). Per a cadascun dels càrrecs també s'han designat dos suplents. Tant titulars com suplents s'hauran de presentar al seu col·legi el dia de les eleccions, a les 8 del matí.

El cens electoral de Manresa per a aquests comicis a Catalunya és de 51.871 votants. D'aquests, van entrar al sorteig d'ahir 39.502 persones, que són les que complien els requisits: tenir entre 18 i 70 anys, estar empadronades a Manresa i disposar del títol de batxillerat, FP2 o superior, en el cas dels presidents, o EGB, ESO, FP1 o superior, els vocals.

La condició de membre de la mesa electoral té caràcter obligatori. Si la persona té cap excusa justificada documentalment que li priva d'acceptar el càrrec, té set dies a partir de la recepció de la notificació per presentar l'al·legació davant la Junta Electoral de Zona, situada als Jutjats de Manresa (c. Arbonès, 29), de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda o al telèfon 93 693 04 35. Si no es presenta per exercir les funcions assignades, les abandona sense causa legítima o deixa de complir sense causa justificada, incorrerà en la pena d'arrest major i multa econòmica, segons estableix la Llei Orgànica del règim electoral general.

Avantatges de ser manresà

Al cap d'una estona de celebrar-se la sessió, els ciutadans de Manresa ja van poder consultar via enllaç de l'Ajuntament (el podeu trobar a la web del diari) si els havia tocat o no la rifa. Només cal entrar-hi el DNI i la data de naixement i automàticament informa del col·legi electoral on ha d'anar a votar aquella persona i de si ha estat designada o no.