Les primeres mesures de Biden: retornar a l'Acord del Clima i a l'OMS

El seu primer dia a la Casa Blanca, el nou president dels Estats Units, el demòcrata Joe Biden, va aprovar un paquet amb 17 ordres executives, moltes que reverteixen decisions prèvies de l'expresident Donald Trump. Evidenciant que els EUA entren en una nova etapa després dels quatre anys de Trump, Biden ha ordenat el reingrés en la Cimera del Clima de París, la suspensió de la sortida de l'OMS, ha eliminat el 'veto musulmà' que impedia a ciutadans de certs països entrar als EUA, ha congelat la construcció del mur amb Mèxic i ha ordenat parar la deportació d'immigrants. Al front de la pandèmia, Biden ha instat els nord-americans a utilitzar la mascareta i la fa obligatòria a totes les instal·lacions federals.

A continuació, repassem les 17 mesures d'urgència:

1. Congela la construcció del mur fronterer. El president ha cancel·lat l'emergència nacional que Trump havia decretat per desviar fons i finançar així la construcció del mur fronterer amb Mèxic, que de moment queda en suspens.

2. 100 dies de mascareta. Biden ha firmat una ordre instant els nord-americans que utilitzin mascareta –que només és obligatòria en alguns estats– durant els primers 100 dies de la seva presidència per fer front a la pandèmia. L'ordre obliga el seu ús en instal·lacions federals.

3. Retorn a l'Acord de París. Biden ha aprovat el reingrés dels Estats Units a l'Acord Climàtic de París, un procés que tardarà 30 dies a fer-se efectiu després que Trump aprovés la seva sortida el 2017.

4. Suspendre la sortida de l'OMS. En la mateixa línia, el president ha suspès la sortida dels Estats Units de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), aprovada per Trump.

5. Final al 'veto musulmà'. Biden ha anul·lat el veto que va imposar Trump als viatgers d'11 països de majoria musulmana (Eritrea, Iran, Kirguizistan, Líbia, Birmània, Nigèria, Somàlia, Sudan, Síria, Tanzània i el Iemen), conegut popularment com el «veto als musulmans».

6. Reconeixement als 'dreamers'. Una altra de les ordres firmades per Biden salvaguarda el programa DACCA, que protegeix de la deportació uns 650.000 indocumentats que van arribar als Estats Units quan eren nens, coneguts com 'dreamers' o 'somiadors'.

7. Detenció d'indocumentats. El nou president dels EUA ha ordenat la revisió de les prioritats del Servei de Control d'Immigració i Duanes (ICE, en anglès) a l'hora d'arrestar immigrants indocumentats, que Trump havia instruït ampliar.

8. Sumar els indocumentats al cens. A més, Biden ha ordenat tornar a comptar els immigrants indocumentats al cens de població, que es porta a terme cada 10 anys i que serveix per assignar fons i representació política.

9. Alleujament a liberians. Biden ha estès fins al 30 de juny del 2022 la suspensió de les deportacions i els permisos laborals per a prop de 4.000 liberians als Estats Units sota un programa especial per a refugiats d'aquest país.

10. Ampliació de la moratòria de lloguers i hipoteques. Biden ha aprovat una extensió fins al 31 de març dels desallotjaments als qui no puguin pagar el lloguer i de les execucions hipotecàries a causa de la crisi econòmica.

11. Extensió de la pausa per al pagament de deutes estudiantils. Pel mateix motiu, el president també ha ampliat fins al 30 de setembre la pausa al pagament de deute estudiantil en mans del Govern federal i dels seus interessos.

12. Cancel·lació de l'oleoducte de Keystone XL. El president ha cancel·lat el projecte de l'oleoducte Keystone XL, convertit en un símbol de la lluita contra la crisi climàtica, i ha ordenat revisar més d'un centenar de decisions mediambientals de Trump.

13. Coordinador contra la covid-19. El president ha creat la figura de coordinador contra la Covid-19, per a la qual ha nomenat Jeff Zients, que supervisarà el subministrament, distribució i administració de vacunes, així com la producció d'equips i les proves de coronavirus.

14. Final de la comissió 1776. Biden ha posat fi a la Comissió 1776, creada per Trump, que aquest dilluns havia publicat un informe que, segons historiadors, distorsionava la història de l'esclavitud als Estats Units.

15. Protecció laboral LGTBQ. L'ordre firmada per Biden prevé contra la discriminació en el lloc de treball per motiu d'orientació sexual o identitat de gènere en el Govern federal.

16. Compromís ètic. El president ha aprovat una ordre que obligarà els càrrecs de confiança en el Govern federal a firmar un compromís ètic prohibint-los actuar per interès personal.

17. Congelar mesures d'última hora de Trump. Biden finalment ha congelat la implementació de les mesures reguladores aprovades per Trump en les últimes hores del seu Govern per revisar-les amb deteniment. Entre aquestes, per exemple, la decisió de Trump de tornar a autoritzar l'entrada de viatgers procedents d'Europa.