El PSC podria superar ERC i JxCat a les eleccions del 14-F, segons el CIS

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) augura que el PSC podria obtenir entre 30 i 35 escons a les eleccions catalanes i superar ERC, que n'obtindria entre 31 i 33, i JxCat, que es quedaria amb 20-27. Segons l'enquesta preelectoral que ha fet pública aquest dijous, Ciutadans passaria de guanyar les eleccions a quarta força del Parlament amb entre 13 i 15 escons. Darrere seu En Comú Podem, amb entre 9 i 12 escons, la CUP amb entre 8 i 11 escons, i el PP, amb 7. Vox entraria amb força a la cambra catalana amb entre 6 i 10 escons i podria superar el PP. L'enquesta no augura cap representant ni per al PDeCAT ni per al PNC.

El sondeig del CIS es va realitzar entre el 2 i el 15 de gener, per tant, després que s'anunciés que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, serà el candidat del PSC en substitució de Miquel Iceta. En total s'han fet 4.300 entrevistes.



El PSC lidera el vot directe i l'estimació



El PSC també lidera tant el vot directe (11,8%) com l'estimació de vot (23,9%) que el CIS fa després de cuinar les dades. Són tres punts més que ERC (9,8% de vot directe i 20,6 d'estimació de vot) i gairebé el doble que JxCat (6,5% de vot directe i 12,5% d'estimació).

Ciutadans (3,1% de vot directe i 9,6% d'estimació) ocupa la quarta posició en escons, però queda per darrere d'En Comú Podem (3,2% de vot directe i 9,7% d'estimació) en intenció de vot.

Vox (1,6% de vot directe però 6,6% d'estimació) supera el PP (1,8% de vot directe i 5,8% d'estimació). La CUP es queda amb el 3,2% de vot directe i 6% d'estimació.

Ja fora del Parlament hi ha el PDeCAT (0,3% de vot directe i 0,7% d'estimació) i el PNC (0% i 0,4%). Els supera el PACMA (0,3% i 0,7%).



La majoria independentista, en perill

Segons el CIS, les formacions independentistes (ERC, JxCat i la CUP) es quedarien en una forquilla d'entre 59 i 71 diputats, i per tant es podria perdre la majoria independentista al Parlament (68). Actualment les tres formacions sumen 70 diputats.

Lluny del 50% independentista

Una estimació que també es reflecteix en el percentatge de vot. Segons el sondeig, les forces independentistes (ERC, JxCat, CUP i PDeCAT) no superarien el 50% dels sufragis i es quedarien en un 39,8%.



El CIS augura la victòria del PSC a la demarcació de Barcelona

Per demarcacions, el PSC obté la majoria dels seus escons a la de Barcelona, on podria aconseguir entre 21 i 24 escons. ERC en rebria 17-18, JxCat 10-13, Cs 9-10, En Comú Podem 8-9, la CUP 5-7, el PP 5 i Vox entre 4 i 6.



Fort creixement del PSC respecte al 2017

El CIS augura un fort creixement del PSC respecte al 2017. Li atorga una forquilla d'entre 30 i 35 escons, el doble que a les passades eleccions en què es va quedar amb 17.



ERC es manté i JxCat queda tercera

ERC, per la seva banda, amb entre 31 i 33 escons obtindria un resultat similar al del 2017, quan en va rebre 32.

Per contra JxCat, amb 20-27, patiria un retrocés respecte al grup que es va presentar a les últimes eleccions (34), tot i que cal tenir en compte les escissions de l'espai convergent amb PDeCat i PNC que ara quedarien fora del Parlament.



Davallada de Cs

La davallada més forta, però, és la de Cs, que a guanyar les eleccions amb 36 escons i que ara es quedaria amb entre 13 i 15.

Crescuda d'En Comú Podem i CUP

En Comú Podem, per contra, experimentaria un augment de vot i passaria de 8 diputats a una forquilla d'entre 9 i 12-

Igual que la CUP, que amb els 8-11 escons que li augura el CIS més que doblaria el resultat del 2017, quan es va quedar amb 4 representants al Parlament.

Vox pot superar el PP

Segons l'enquesta, Vox entraria al Parlament amb entre 6 i 10 escons i podria superar el PP (7). Amb tot, amb aquests 7 diputats els populars encara millorarien els resultats del 2017, quan es van quadar amb 4.