Salut preveu 900 persones a l'UCI en les properes setmanes i alerta d'una situació de «possible desbordament»

Un dels boxs de l'UCI de l'hospital Santa Caterina de Salt amb un pacient ingressat per coronavirus, aquest 5 de novembre del 2020

Un dels boxs de l'UCI de l'hospital Santa Caterina de Salt amb un pacient ingressat per coronavirus, aquest 5 de novembre del 2020 | IAS

El Departament de Salut preveu arribar a 900 persones ingressades a les Unitats de Cures Intensives (UCI) per covid en les properes setmanes, segons ha explicat el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella. Amb els malalts d'altres patologies s'arribaria a entre 1.200 i 1.300 crítics.

Comella ha afirmat que aquestes previsions són en base a la situació actual però ha alertat que si hi ha alguna alteració "la situació de desbordament seria una possible realitat". Ha assegurat que la situació assistencial d'aquesta tercera onada "no tindrà res a veure amb la de la segona" sinó que "s'assemblarà més a la primera".Així ha reconegut que es pot arribar "al límit" del sistema i que se'n ressentiran les operacions ajornables.



S'han declarat 4.298 nous casos i 69 defuncions aquest dijous

La velocitat de propagació de la covid, l'Rt, ha baixat dues centèsimes en les últimes 24 hores i se situa en l'1,07, segons l'últim balanç de Salut. El risc de rebrot disminueix fins als 664 (-14). En canvi, la incidència a 14 dies puja i passa de 647,36 a 649,63. S'han declarat 4.298 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 435.501. El 8,63% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 69 noves morts i el total és de 18.353. Hi ha 2.844 pacients ingressats amb covid, 19 més que fa 24 hores, i 621 persones a l'UCI, 9 més. Els vacunats amb la primera dosi són 164.738, 3.257 més. També n'hi ha 2.496 que ja han rebut la segona, 1.624 més