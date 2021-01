El SEM investigarà si una empresa d'ambulàncies ha vacunat directius sense contacte amb pacients

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) investigarà si l'empresa TSC ha vacunat directius senes contacte amb pacients, tal i com ha denunciat el col·lectiu Tècnics en Lluita. En un comunicat, el SEM ha explicat que no gestiona directament el personal d'aquesta empresa i no té accés al llistat de professionals.

Tot i això, ha assegurat que investigarà els fets i traslladarà els resultats de la investigació a l'Agència de Salut Pública "per tal que, si s'ha produït alguna irregularitat, pugui prendre les mesures que consideri oportunes". El SEM ha assegurat que ha informat a les empreses adjudicatàries dels criteris marcats pel Departament de Salut per dur a terme la vacunació.