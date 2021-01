EN VÍDEO | La portaveu d'ERC es refereix al «president Illa» al Parlament

Els 'lapsus linguae' poden donar lloc a tota mena d'especulacions, com el que aquest dimecres ha tingut la portaveu d'ERC al Parlament Anna Caula, quan s'ha referit al candidat socialista a les eleccions catalanes, Salvador Illa, com «el president Illa».



L'error ha vingut donat mentre explicava l'augment de restriccions que demanaven diverses comunitats autònomes per apaivagar la tercera onada del coronavirus, quan s'ha referit almenys un parell de vegades al «president Illa», en lloc del ministre Illa, càrrec que encara ocupa el titular de Sanitat. L'error ha provocat les rialles de bona part del grup socialista i en especial de la portaveu, Eva Granados.





L'incident ha ocorregut durant la intervenció de Caula davant la Diputació Permanent, l'òrgan parlamentari català entre legislatures, el primer dia després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya suspengués la data prorrogada de les eleccions catalanes, i quan la cita davant les urnes és encara incerta. El lapsus de Caula ha donat ales a Twitter a especulacions sobre un possible pacte postelectoral entre ERC i el PSC.Caula, el partit de la qual ostenta la Conselleria de Salut ambal capdavant, retreia al PSC que el seu cap de llista a les eleccions sigui el ministre de Sanitat, Salvador Illa, mentre que la portaveu socialista, Eva Granados, ha recordat que Vergés forma part de la llista dels republicans als comicis.