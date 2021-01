La pressió hospitalària augmenta a Catalunya en una jornada on s'han registrat 131 morts

La velocitat de propagació de la covid, l'Rt, ha baixat cinc centèsimes en les últimes 24 hores i se situa en l'1,02, segons l'últim balanç de Salut. El risc de rebrot disminueix fins als 637 (-27). En canvi, la incidència a 14 dies puja i passa de 649,63 a 652,76. S'han declarat 4.194 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 439.695. El 8,10% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 131 noves morts i el total és de 18.484. Hi ha 2.886 pacients ingressats amb covid, 42 més que fa 24 hores, i 631 persones a l'UCI, 10 més. Els vacunats amb la primera dosi són 168.160, 3.422 més. També n'hi ha 3.769 que ja han rebut la segona, 1.273 més.

El risc de rebrot era de 782 entre el 5 i l'11 de gener i baixa a 637 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, en les últimes 24 hores baixa a l'1,02. Amb la nova actualització se situa per sota del valor de la setmana anterior, quan estava en 1,38. La incidència a 14 dies és de 652,76 entre el 12 i el 18 de gener, per sobre dels 590,45 de l'interval anterior (5-11 de gener).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 12 al 18 de gener n'hi va haver 25.075, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 25.368 -aquest és un canvi respecte als darrers dies-. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 324,48 per cada 100.000 habitants, una mica per sota del període anterior (328,28).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 255.547 proves PCR i 94.804 tests d'antígens, dels quals un 8,10% ha donat positiu, per sota de l'interval anterior (11,04%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 42,58 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 475.386 casos, dels quals 439.695 per PCR/TA. D'altra banda, s'han notificat 131 noves morts i el total acumulat és de 18.484: 11.500 en hospitals o sociosanitaris (+96), 4.444 en residències (+5), 1.045 en domicilis (+5) i 1.495 no classificats (+25).

Entre el 12 i el 18 de gener s'han declarat 470 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 448. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 2.803 persones. La setmana anterior, del 5 a l'11 de gener, n'hi va haver 2.459.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 185 casos nous amb PCR o TA, fins a un total de 28.036. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 30.640. En total, han mort 8.205 persones, 38 més que les declarades fa 24 hores.



Catalunya central: continua baixant el risc de rebrot tot i encara ser molt alt



La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 32.438 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 290 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 35.660 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.086 persones en aquesta regió, 11 més que fa 24 hores. S'han notificat 50 defuncions entre el 12 i el 18 de gener, per les 37de la setmana anterior. En aquesta regió hi ha 14.358 vacunats amb la primera dosi, 112 més que en el balanç anterior, mentre que 586 han rebut la segona (+218).

El risc de rebrot baixa 30 punts, fins a 618. La setmana anterior era de 763. La taxa de reproducció del virus baixa tres centèsimes, fins a l'1,01 (la setmana del 5 a l'11 de gener era d'1,27). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 312. La incidència a 14 dies és de 637, pels 626 de la setmana anterior. El 7,93% de les proves donen positiu.

La regió té 212 pacients ingressats actualment, 23 menys que en l'anterior balanç. En la setmana del 12 al 18 de gener eren 249, mentre que en l'interval anterior n'eren 224.