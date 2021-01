Manresa arriba als 5.000 casos confirmats de coronavirus

Cinc mil manresans han estat infectats per l'epidèmia i consten com a casos confirmats de covid-19 per PCR o test d'antígens. Així que a banda de tots aquells casos que no es van poder confirmar en el seu moment mitjançant aquestes proves o que han patit l'epidèmia de forma asimptomàtica, hi ha un 6% de la població que són positius constatats.

Mentre el nombre de positius va a l'alça, la velocitat de contagi es modera i la ciutat ha passat de ser la quarta a la cinquena en nombre de nous positius detectats en 14 dies, amb un índex de 740, inferior als 755 que tenia el dia anterior.

Ahir, a banda de tenir Reus, Viladecans i Santa Coloma de Gramenet amb índexs superiors també s'afegia Badalona.

Després de ser la ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb més incidència a 14 dies del virus i amb més risc de rebrot, les xifres mostren una reducció del volum de contagi.

Mostra d'això és que s'ha passat de 306 nous positius del 4 al 10 de gener a 286 de l'11 al 17 del mateix mes.

A la comarca del Bages la tendència també és cap a la desinflamació de l'afectació. Si es pren com a referència la mitjana catalana en risc de rebrot (664) i velocitat de contagi (1,07), Manresa estava ahir per sobre en risc però per sota en velocitat, mentre que el Bages tenia tots dos indicadors per sota de la mitjana catalana: 618 i 0,91, respectivament. Al Bages fa cinc dies que va de baixa l'indicador que mesura els possibles nous casos diagnosticables els propers 14 dies, un índex que està relacionat amb la probabilitat d'aparició de nous brots epidèmics.

Al Bages, del 4 al 10 de gener es van confirmar 671 nous positius i de l'11 al 17 del mateix mes 590.







El Solsonès és la quarta comarca catalana tant en incidència acumulada a 14 dies com en risc de rebrot, en tots dos casos amb índexs superiors als mil punts. Són xifres molt elevades però cal tenir en compte que el dia 14 el risc de rebrot fregava els tres mil punts. La velocitat de contagi és de 0,96 molt inferior als 3,3 de fa pocs dies.

A la Cerdanya és la novena comarca en nous positius en 14 dies i la vuitena en risc de rebrot (824 punts) mentre que la resta de comarques de l'àmbit del diari presenten índexs més moderats: el Berguedà, 665 i 0,98; el Moianès, 665, 1,27; l'Anoia, 696 i 1,08 i l'Alt Urgell, 480 i 0,81.