La presidenta del Consell del Solsonès no aclareix si el gerent ha rebut la vacuna

La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón, va afirmar ahir en sessió plenària no saber si el gerent del Consell i del Centre Sanitari ha rebut la vacuna de la covid-19 i que «ni que ho sabés tampoc ho podria dir perquè es tracta d'un dret de confidencialitat».

Els grups de Junts pel Solsonès i la CUP van traslladar la pregunta sobre si el gerent comarcal i del Centre Sanitari, Marc Barrera, havia rebut la vacuna de la covid-19 el passat 12 de gener, quan els professionals sanitaris de l'equipament en van rebre la primera dosi, després de rebre informacions que ho afirmaven de fonts properes a l'ens de salut comarcal. La presidenta del Consell va afirmar primer no saber-ho ja que es tracta «d'una cosa voluntària» però posteriorment va apel·lar al «dret de confidencialitat» per dir que en cas de saber-ho tampoc ho diria.

La representant de Junts, Isabel Pérez, va entendre que, per motius legals, no se li podia dir si el gerent havia estat vacunat o no, però va emplaçar a la presidència del Consell a dur a terme «les actuacions necessàries per esbrinar si s'ha posat la vacuna i que se'ns pugui donar una resposta». En el mateix sentit, el conseller de la CUP, Òscar Garcia, va apuntar que estaria bé que s'aclarissin els fets perquè és un tema «prou sensible» com per generar aquest tipus de dubtes.

Alarcón es va escudar en el pla de vacunació que se li va transmetre i va dir que la primera fase de la vacunació «correspon exclusivament a personal sanitari i fa referència a aquell personal que des dels centres sanitaris estan duent a terme tots aquells treballs per eradicar els efectes de la pandèmia. Parlem de metges, diplomats d'infermeria, personal administratiu del centre, en definitiva, professionals sanitaris».

Tant Pérez com Garcia van apel·lar també al pla de vacunació vigent per afirmar que, en cas d'haver-se produït aquesta vacunació, no seria procedent. «Tal com diu el pla de vacunació, les primeres vacunes serien pel personal que està en primera línia. Sí que es fa referència al personal administratiu però s'especifica que aquesta primera etapa de la vacunació s'ha de centrar exclusivament en el personal que de manera específica realitza activitats que exigeixen un contacte estret amb persones infectades amb covid-19», va dir Pérez mentre que Garcia va afegir que «el pla de vacunació no inclou tot el personal administratiu que treballa als centres sanitaris, no sé si en aquest centre s'ha entès d'una altra manera».

Alarcón finalment va dir que ho consultaria ja que no sabia si entre el col·lectiu destinatari de les vacunes hi entrava el gerent, que ahir no va acudir al ple per motius de salut.