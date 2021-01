Tremosa assegura que el Mobile se celebrarà «tant sí com no» aquest any a Barcelona

El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, assegura que el Mobile World Congress (MWC) se celebrarà «tant sí com no» aquest any a Barcelona, malgrat que sigui amb menys assistents i es redoblin les proves diagnòstiques per garantir que tots els participants no tinguin la covid.

L'associació GSMA, organitzadora del MWC, la fira tecnològica més gran del món, va haver de cancel·lar l'edició del 2020 a causa de la pandèmia de coronavirus i retardar a mitjans d'any l'edició d'aquest 2021, que, si no hi ha contratemps, tindrà lloc del 28 de juny a l'1 de juliol.

En una entrevista amb Efe, Tremosa s'ha mostrat confiat que la vacunació contra la Covid i l'accés a proves diagnòstiques de manera massiva, tant amb tests d'antígens com PCR, permetin la celebració del congrés d'aquest any, malgrat que l'epidèmia, lluny de remetre, està actualment al pic de la tercera onada.

A més, confia que el bon temps jugarà en contra del virus, que ha demostrat estacionalitat, per la qual cosa es podran tornar a celebrar grans esdeveniments a partir del maig o juny.

«Si hem de fer tres PCRs, les farem; si hem d'estar a dos metres de distància, hi estarem; si hem de portar mascareta, en portarem, però hem d'arrencar», ha manifestat el conseller.



«Hi ha una altíssima demanda»

Tremosa ha insistit que es faran «tots els controls que facin falta», però el MWC reprendrà la seva activitat, tot i que sigui amb un aforament més limitat, perquè els participants i les empreses que representen «estan farts de pantalles» i hi ha «una altíssima demanda de presencialitat».

A més, ha assenyalat el titular d'Empresa, «quan has de tancar un negoci, l'última reunió ha de ser presencial, per més que hagis enviat mil missatges i documents». «Hi ha moltes coses que es resolen presencialment», ha remarcat.



En la Fórmula 1 i la Moto GP ja hi podria haver una mica de públic

Tremosa ha recordat que el mes de setembre passat es va celebrar el premi de Moto GP al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, i que, tot i que no hi va haver públic, la cita va reunir unes 3.000 persones, entre personal dels equips, mecànics i altres serveis. «Vam fer proves PCR 48 hores abans a tothom i, després de tot el dia allà, a dins no hi va haver cap infectat», ha destacat el conseller. En aquest context, ha deixat oberta la porta que hi pugui haver públic als Grans Premis de Fórmula 1 i Moto GP que se celebraran al recinte al maig i al juny, respectivament.