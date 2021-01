La Unió Europea obre la porta a limitar els viatges per la covid

Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea (UE) han obert la porta a poder restringir els viatges tant dins de la UE com a tercers països per frenar l'expansió de la covid-19 i les noves variants. En la reunió per videoconferència, els líders dels 27 s'han compromès a mantenir les fronteres internes obertes però amb possibilitat de limitar els desplaçaments. A més, s'ha acordat crear una nova categoria al mapa europeu que indica la situació epidemiològica dels diferents territoris. Així, la nova categoria serà 'vermell fosc' i indicarà les zones amb pitjor situació. S'hi desaconsellaran els viatges no essencials i als viatgers d'aquests territoris se'ls podrà demanar un test abans del viatge i una quarantena posterior.

Segons ha explicat la presidenta de la Comissió Europea, els líders dels 27 estan abordant ara per ara la proposta d'un certificat europeu de vacunació com un "document mèdic" i no com un 'passaport' per impulsar la mobilitat. Es tracta d'una proposta de Grècia, a la qual Espanya dona suport, però la iniciativa topa amb el rebuig d'alguns estats com França que el consideren disciminatori.

Per Von der Leyen, el possible ús del certificat per a la mobilitat genera dubtes. Per exemple, ha explicat, no se sap si una persona vacunada no transmet el virus i ha apuntat que cal respectar els drets dels que no han tingut accés a la vacuna.

"Posteriorment ja veurem sota quines circumstàncies es pot utilitzar", ha afegit el president del Consell Europeu, Charles Michel, que ha subratllat que ara per ara és "indispensable" mantenir o reforçar les restriccions contra la covid-19.