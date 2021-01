La Guàrdia Urbana de Barcelona desallotja una festa il·legal al teatre Grec amb 140 persones

La Guàrdia Urbana de Barcelona va desallotjar dissabte a la tarda una festa il·legal al teatre Grec de Montjuïc amb almenys 140 persones que tocaven música amb amplificadors i consumien alcohol, segons ha indicat en una piulada. Els agents van identificar i denunciar aquestes 140 persones per incomplir les mesures sanitàries de la covid-19. D'altra banda, aquesta matinada, els Mossos han intervingut en almenys quatre festes il·legals arreu del territori, d'on han identificat i denunciat una vuitantena de persones per saltar-se les restriccions decretades per la pandèmia. Les festes eren a les Lloses, al Ripollès, a l'Hospitalet del Llobregat, Molins de Rei i Piera, segons ha avançat Rac1 i ha confirmat l'ACN.

Segons han explicat els Mossos, a Les Lloses han desallotjat una festa en un mas amb 24 persones, i les han denunciat per incomplir les restriccions que limiten les trobades i trencar el confinament municipal. En aquest cas, la majoria de persones són de Granollers i segons alguns dels testimonis també alguns han tingut temps de marxar camp a través quan han vist la policia. Els fets s'han produït pels volts de les dues de la matinada en una casa de turisme rural apartada que els assistents havien llogat. Un cop han tingut identificats tots els assistents, els Mossos els han fet tornar cap a casa.

La situació també s'ha repetit a Piera, on els Mossos han desallotjat una masia amb 28 persones que feien una festa incomplint les restriccions.

A l'Hospitalet, els agents dels Mossos han desallotjat una altra festa en una casa particular amb 18 persones, després de rebre un avís a les dues de la matinada.

A Molins de Rei, la Guàrdia Urbana ha demanat suport dels Mossos per intervenir en una festa amb 10 persones que es feia en les habitacions d'un hotel.