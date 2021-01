La Sagrada Família reprèn les obres per acabar la segona torre més alta del temple cap a finals d'any

La Sagrada Família reprendrà les obres a partir d'aquest dilluns després de l'aturada provocada per la pandèmia de covid-19. La basílica reprèn el procés de construcció amb l'objectiu d'acabar la torre de la Verge Maria abans de finals d'any. Aquesta estructura, de 138 metres, s'erigiria com la segona més alta de la basílica després de la dedicada a Jesús, de 172,5 metres.

A partir del 25 de gener, doncs, es reprendran totes les obres per enllestir el dinovè nivell del temple. «A principis de febrer està previst iniciar la col·locació dels plafons que ja formen part del terminal de 25 metres que estaran coronats per una estrella il·luminada de dotze puntes», afirmen fonts de la basílica en vigílies de l'inici de les obres.

El final definitiu de les obres ha quedat posposat sine die després de la caiguda d'ingressos i turistes provocats per la pandèmia de covid-19, tal com va informar Natàlia Farré a mitjans de setembre. L'objectiu d'acabar el temple el 2026 es manté, ara per ara, com a una cosa impossible.

La falta d'ingressos també va obligar a tancar el temple durant els dies de Nadal, a cancel·lar les tradicionals misses i a treure gran part de la il·luminació nadalenca de la façana.