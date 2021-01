Cinc vocals progressistes acusen la majoria en el CGPJ d'alinear-se amb el PP

Cinc vocals del sector progressista del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) subscriuen un dur vot particular en el qual discrepen de l'acord arribat per la majoria d'aquest òrgan dijous passat respecte dels plans de reforma d'aquest òrgan impulsats pel Govern central, en el qual acusen els seus companys d'alinear-se amb el PP i incórrer en «deslleialtat a Espanya» per assenyalar que la tramitació de l'esmentada reforma viola el Dret Europeu.

L'acord, segons els vocals designats a proposta del PSOE Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda i la vocal patrocinada per IU Concepción Sáez és «una confrontació gratuïta, infundada i impròpia en termes constitucionals i de separació de poders, contra la Mesa del Congrés dels Diputats», segons assenyala el document al qual ha tingut accés Europa Press.



El CGPJ adverteix al Congrés que la seva reforma exprés no respecta la separació de poders

L'acord criticat per aquests vocals es va adoptar en un Ple Extraordinari del CGPJ dijous passat, que per 16 vots contra 5 va acordar sol·licitar a la Mesa del Congrés que reconsideri la seva decisió de tramitar de manera urgent la proposta dels dos partits per limitar els nomenaments discrecionals que pot fer aquest òrgan estant en funcions, mentre tornava a instar totes les forces parlamentàries a renovar «al més aviat possible» l'òrgan de govern dels jutges, que fa dos anys que està caducat.



«Estratègia política»



Segons el parer dels vocals progressistes, no obstant això, el CGPJ perd amb aquesta declaració tota aparença d'imparcialitat, «ja que reflecteix una falta de respecte per l'àmbit propi de les competències i de la legitimitat del Poder Legislatiu, interferint en el debat parlamentari».

«Tal sembla que aquest òrgan constitucional s'alinea, com a coadjuvant o postulant, amb l'estratègia política i parlamentària dels que estan bloquejant la renovació del Consell General del Poder Judicial, o tenen una gran responsabilitat en això», afegeixen en clara referència al Partit Popular.