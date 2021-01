La Mesa del Congrés permet que es tramiti la petició de comissió d'investigació sobre l'extrema dreta a l'Exèrcit

La Mesa del Congrés dels Diputats ha permès aquest dilluns la tramitació de la comissió d'investigació que ERC, JxCat, CUP, Bildu i BNG van demanar per esclarir l'abast de la infiltració de l'extrema dreta a l'Exèrcit. La iniciativa ha comptat amb l'aval dels lletrats i el vot favorable dels representants del PSOE i Podem, tot i que és probable que els mateixos socialistes impedeixin que prosperi quan se sotmeti al ple del Congrés, que és qui ha de donar el vistiplau definitiu a la proposta.

La iniciativa demana que es creï la comissió per investigar "les eventuals intromissions, ingerències i influència" de la jerarquia militar als poders executiu i legislatiu. La petició recorda els casos recents dels grups de whatsapp, les cartes al Rei, i "el llenguatge guerracivilista i antidemocràtic" dels pronunciaments de comandaments de l'Exèrcit, i lamenta que la ministra de Defensa, Margarita Robles, hagi restat importància a aquests episodis.

Segons els signants, tot plegat "constata la presència extensa de l'extrema dreta franquista en el si de les forces Armades, així com la seva voluntat d'influir constantment a la vida pública i a les decisions polítiques dels càrrecs i institucions".

"Davant aquesta preocupant realitat, els poders públics electes tenen l'obligació d'establir tots els mecanismes al seu abast per evitar la influència de l'exèrcit en la presa de les decisions polítiques i eliminar de soca-rel tota pulsió filofeixista".

L'objectiu de la comissió, segons la petició, és "conèixer amb detall la presència de l'extrema dreta en el si de les forces Armades", detallar "els mecanismes per què proliferen els missatges de l'extrema dreta a les Forces Armades", i "conèixer al detall les relacions entre els promotors de la propaganda ultradretana als cossos armats amb els partits polítics".

També "proposar i plantejar mesures oportunes de control, investigació i sanció per vetllar per l'escrupolós compliment de l'obligatorietat de guardar neutralitat política per part dels membres de les Forces Armades".