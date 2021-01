Les línies R3 i R4 acumulen retards de fins a mitja hora. Renfe ha atribuït aquests retards a una "vaga de zel instigada pel sindicat de maquinistes" per reivindicacions salarials que provoca la supressió de trens. La companyia ha informat per exemple que el tren que havia de sortir de Ripoll a les 6.25 hores no ho ha fet i tampoc ho farà el de les 7.18 hores.