Vergés expressa la seva «preocupació» i alerta que cal vigilar amb els efectes de la soca britànica

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha expressat la seva "preocupació" per la situació que es viu a l'entorn europeu i, especialment, per la corba "disparada i descontrolada" a l'Estat. Vergés ha reconegut que a Catalunya s'han contingut els casos, però ha alertat que no és "un nucli aïllat". Així, ha reconegut que cal estar "molt vigilants" als efectes que pugui tenir la variant britànica perquè no canviï els escenaris en les pròximes setmanes. A més, ha considerat "inaudit" que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, deixi el càrrec en plena tercera onada i l'ha acusat de "prioritzar" el 14-F a la situació sanitària. Per això, li ha demanat que doni explicacions i ha assegurat que la situació no es pot donar per controlada a l'Estat.

Vergés ha explicat que les xifres d'incidència de la covid han millorat però no la situació assistencial, que ha insistit que continuarà empitjorant i seran "setmanes complicades". Ara, hi ha 684 pacients ingressats a les UCI amb covid i fins a 1.044 si es tenen en compte altres patologies, gairebé un 70% del total.

Més enllà de Catalunya, però, ha assegurat que segueix amb preocupació l'evolució a Europa i l'Estat i ha mencionat especialment el País Valencià. "No podem pretendre ser un nucli aïllat", ha dit.

En aquest sentit, el coordinador de la unitat de seguiment de la covid a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha considerat "impressionant" que amb l'arribada de la variant britànica i la situació general a l'Estat, Catalunya estigui contenint el virus baixant dels 4.000 casos i amb una Rt per sota d'1. En aquest sentit, ha reconegut l'"esforç" dels ciutadans i el fet de no haver necessitat "mesures extremadament estrictes" per aconseguir-ho.

També la consellera ha valorat aquest esforç i ha assegurat que també l'està fent el Govern. En aquest sentit, ha contraposat el nombre de proves que es fan setmanalment a Catalunya, unes 374.000 la darrera setmana, amb el que fan altres territoris de l'Estat, com Madrid o Andalusia, on ha afirmat que es fan 140.000 i 180.000, respectivament.

En tot cas, Vergés ha insistit en l'alerta per la nova variant britànica i la situació que es viu al voltant del territori català. A Catalunya, ha explicat que s'han confirmat una seixantena de casos de la nova soca i que n'hi ha 41 més en estudi. Vergés ha confirmat que ja s'està donant transmissió a Catalunya, sense necessitat que hi hagi connexió amb persones o viatges provinents del Regne Unit. Per això, ha dit que observant el que ha passat en altres països caldrà vigilar si pot acabar modificant els escenaris actuals a Catalunya i l'impacte assistencial.



Crítiques a Illa



La consellera ha retret a Illa que "en el pitjor moment" de la tercera onada abandoni el càrrec. El ministre deixarà de ser-ho aquest dimarts per centrar-se en la campanya del 14-F com a candidat del PSC. Vergés li ha retret que "en cap cas" es pot donar per controlada la situació de la pandèmia a l'Estat espanyol i ha criticat que el ministre de Sanitat deixi el càrrec en un moment com aquest.

"Illa haurà de donar explicacions sobre per què en plena tercera onada abandona el càrrec i es posa a fer altres coses, a prioritzar eleccions i vots davant l'epidèmia tan greu que tenim", ha manifestat.



Preocupen l'Ebre i la Vall d'Aran



Tot i la valoració general de la millora pel que fa als casos a Catalunya, tant Vergés com Mendioroz han alertat que hi ha territoris que també preocupen. El coordinador de la unitat de seguiment de la covid ha mencionat la zona de Barcelona, les Terres de l'Ebre i el Pirineu perquè l'Rt no baixa d'1 i ha apuntat a un augment de la incidència a la Vall d'Aran, la zona d'Olot i algunes zones del Montsià.

La consellera ha explicat que es fa seguiment de la situació a la Vall d'Aran "per si caldria apostar per alguna altra mesura", tot i que ha afegit que això no vol dir necessàriament que hagin de ser mesures restrictives.

Mendioroz ha afegit que el cas del Montsià en part es pot explicar per la mobilitat amb el País Valencià, amb alta incidència, però no creu que sigui un motiu determinant. Pel que fa a la Vall d'Aran, han fet un paral·lelisme amb el qual va passar a la Cerdanya i sí que ho ha relacionat amb els moviments a segones residències, per exemple durant Nadal.

D'altra banda, Mendioroz ha tornat a alertar sobre l'ús de les mascaretes de tela i ha assegurat estar preocupat per si s'ha perdut la noció que la funció principal d'aquest element és protegir. Sí ha observat que la situació "s'ha anat relaxant" i ha considerat que s'hauria d'insistir que la mascareta ha de servir per aturar la transmissió del virus.

D'altra banda, la consellera no ha confirmat si es faran tests d'antígens a les persones que estiguin a les meses electorals. Vergés s'ha limitat a dir que es treballa "en aquesta línia" però que aquest era un tema que s'havia d'acabar de tancar en una reunió tècnica aquest dilluns "per tancar serrells".

Per últim, ha explicat que després que aquest dilluns hagi entrat en funcionament l'hospital satèl·lit de Bellvitge, els altres s'aniran activant al llarg del febrer, a excepció del Moisès Broggi que s'endarrerirà al març. En total seran cinc equipaments. La consellera ha afirmat en més d'una ocasió que aquests centres són "el contrari al Zendal" de Madrid, ja que s'integren al funcionament dels hospitals. En aquest sentit, ha dit que és també serà cosa dels hospitals la gestió i contractació del personal.