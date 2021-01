Illa deixa el Ministeri de Sanitat per centrar-se en les eleccions

L'etapa de Salvador Illa al capdavant del Ministeri de Sanitat arriba a la seva fi. A penes un any després que entrés en l'Executiu de Pedro Sánchez per a ocupar una cartera a priori poc exigent que amb la pandèmia s'ha mostrat essencial, l'ara candidat del PSC a la Generalitat abandonarà avui el Govern per a centrar-se en la campanya electoral dels comicis del 14 de febrer. La seva marxa, a la meitat de la tercera ona de contagis, ha provocat les crítiques de tot l'arc parlamentari, inclòs les dels seus socis d'Unides Podemos, i ha obligat a buscar-li un substitut. Excepte sorpresa final, serà l'actual ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, qui prendrà les regnes de Sanitat i de la gestió de la pandèmia.

Illa va anunciar la seva candidatura a la presidència de la Generalitat a finals de l'any passat. Des de llavors, el secretari d'Organització del PSC ha estat, encara més, en el punt de mira de l'oposició per no abandonar immediatament el ministeri. Ara, al polític català li queden ja poques hores dins del Govern. Avui acudirà al seu últim Consell de Ministres i, després, s'anunciarà qui li succeirà al capdavant del Ministeri de Sanitat. Totes les paperetes apunten a Darias que en els últims mesos ha treballat colze amb colze amb l'ara candidat del PSC i s'ha bregat en la negociació amb les comunitats autònomes en el consell Interterritorial de Salut i coneix la situació actual.

Precisament, ahir Illa va passar la seva última jornada com a ministre al costat de Sánchez i Darias. Els tres dirigents van presidir la reunió del comitè de seguiment del coronavirus que es va celebrar en la seu de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. En finalitzar la trobada, el cap de l'Executiu va defensar el pas endavant del candidat del PSC: «Entenc perfectament la teva decisió. El desafiament que tens per davant és apassionant, és complex, però molt necessari». A continuació, Sánchez va admetre l'»honor» d'haver pogut «treballar braç a braç» amb Illa i va insistir que la seva «labor» en els pròxims «mesos i anys» és la de portar a Catalunya el «retrobament, el progrés i el benestar». Tant és la confiança de Sánchez en el seu candidat que es bolcarà en les eleccions catalanes participant en fins a cinc actes de campanya.

Més enllà de les paraules de gratitud, Sánchez té ara per davant la reforma del seu gabinet. El relleu de Illa per Darias porta setmanes guanyant força a causa de la implicació que la dirigent canària ha mantingut en la gestió de la pandèmia amb les autonomies. La confirmació definitiva arribarà aquest dimarts i serà el dimecres quan el substitut juri el seu càrrec davant el Rei. A més, el canvi de carteres de Darias obligarà el líder del PSOE a buscar un recanvi per al Ministeri de Política Territorial. Totes les mirades estan posades sobre el secretari general del PSC, Miquel Iceta, que a mitjan novembre passat ja va decidir, al costat de Illa, fer un pas enrere i no presentar-se a les eleccions catalanes.