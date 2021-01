L'exdirector general dels Mossos denuncia que Vueling impedeix volar amb PCR en català

L'exdirector general dels Mossos d'Esquadra Pere Soler ha denunciat que Vueling no l'ha deixat embarcar en un vol a Brussel·les aquest dilluns perquè el document que ha presentat conforme era negatiu en la prova PCR de Covid-19 estava escrit en català.

Segons ha avançat Catalunya Ràdio i ha confirmat el mateix Soler, l'incident va tenir lloc ahir al matí, quan la companyia li va dir que el Govern de Brussel·les el podia multar, a ell i a l'aerolínia, per no portar la documentació en regla. Soler ha qualificat d'«arbitrària» la mesura perquè, segons ha explicat, sí que s'ha deixat pujar a l'avió passatgers que presentaven la PCR en castellà quan, en canvi, Brussel·les limita els idiomes a alemany, holandès, anglès i francès.

Segons el relat de Soler, que viatjava a Brussel·les per reunir-se amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, abans de comprar el bitllet va consultar la documentació necessària en la pàgina web del Govern belga, on va veure que necessitava la PCR negativa. La web de Vueling, per contra, «no deia res» dels requisits necessaris per volar a Brussel·les.



Podia traduir-la



Aquest dilluns al matí, quan va intentar embarcar, li van dir que la PCR estava en català i que «no podia ser». Li van dir que la traduís o que «no podia volar». Soler es va queixar argumentant que en cap lloc de la web de Vueling s'indicaven els idiomes de la PCR, però membres de l'aerolínia li van replicar que, si no estava en castellà, «els podien multar a ells com a companyia i a mi com a usuari», assegura Soler.

L'exdirector dels Mossos va demanar llavors volar sota la seva responsabilitat, però la companyia no hi va accedir. És per això que va presentar una queixa a l'aeroport i a la web de Vueling, on ha vist, en l'apartat de reclamacions, que Brussel·les demana la PCR en alemany, holandès, anglès o francès. Però «en cap cas en castellà, i en canvi sí que es van deixar passar persones que la portaven en aquest idioma».

Soler acusa Vueling d'arbitrarietat, perquè «deixa passar gent que la porta en castellà, però no la gent que la porta en català». Vueling ha contestat a la reclamació de Soler afirmant que, si no es presenta la documentació en regla, el personal té l'obligació de no deixar embarcar l'usuari, sense que això suposi cap tipus de devolució o reemborsament.

Soler manté que es tracta d'una discriminació arbitrària i no descarta emprendre accions legals contra la companyia.