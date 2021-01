Les aigües residuals mostren una frenada de la covid a Manresa des del 4 de gener

Les darreres dades d'incidència de la covid a Manresa indiquen que, tant el risc de rebrot (444) com la taxa de transmissió (0,74), han viscut un descens important, després del pic que hi va haver coincidint amb les festes de Nadal, que van situar els dos paràmetres per sobre de 780 i d'1, respectivament. Aquest descens té un reflex en la recerca que es porta a terme a les aigües residuals de 56 estacions depuradores de Catalunya, entre les quals hi ha la de Manresa. Segons les dades actualitzades setmanalment, després d'un repunt produït la setmana del 28 de desembre al 3 de gener, amb una circulació alta del virus, la setmana següent (del 4 al 10 de gener) hi va haver una baixada de circulació que s'ha estabilitzat.

Les primeres setmanes de gener, les concentracions quantificades de traces genètiques del SARS-CoV-2 mostren nivells intermedis (taronja) o baixos (groc), indicant una baixada dels nivells d'excreció del virus en la població assistida pel sistema de clavegueram connectat a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Manresa. En resum, segons la informació que aporta la depuradora de Manresa, que també recull les aigües de Callús, Sant Joan de Vilatorrada i Fonollosa, ja fa tres setmanes seguides que la circulació de la covid és intermèdia-baixa amb una tendència a l'estabilitat.

Els nivells baixos de circulació (groc) de la setmana de l'11 al 17 de gener no s'havien donat des de la setmana del 28 de setembre al 4 d'octubre. En aquest darrer cas, però, cal dir que que la setmana següent van fer un salt als nivells més alts, i és que un dels trets que caracteritza aquesta pandèmia és que actua com una muntanya russa.

La importància de la tendència

Una informació especialment interessant que ofereix la Xarxa de vigilància del SARS-CoV-2 en les estacions depuradores del territori català és la que indica la tendència d'una setmana a l'altra. En el cas de la depuradora de Manresa, situada al barri dels Comtals, la setmana del 4 al 10 de gener ja va mostrar que hi havia una tendència a la baixa que en les dues darreres setmanes es manté estable. Aquesta tendència (que pot ser a l'alça, estable o a la baixa) s'extreu de la diferència del logaritme de concentracions respecte a la setmana precedent.

Una de les tres on va baixar

Laura Guerrero és doctora en microbiologia ambiental i investigadora a l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), on es duu a terme la coordinació de la Xarxa de vigilància. Neus Collado, també membre de la coordinació, va explicar aquest diari la posada en marxa de la Xarxa (edició del 31 d'octubre). Les dues investigadores destaquen que la circulació de la setmana del 4 de gener «ja ens comença a donar informació de les festes» i que, amb relació a les 22 estacions de la província de Barcelona, la de Manresa va ser una de les tres (amb Vic i Manlleu) on la tendència va anar a la baixa.

Cada dilluns s'extreu una mostra de cadascuna de les estacions depuradores que és el resultat d'una suma de petites mostres de les 24 hores precedents. El dimarts es porten al laboratori i el resultat es recull entre dijous i divendres. Aquest darrer dia s'actualitza la dada a la pàgina web de la Xarxa de vigilància (http://sarsaigua.icra.cat).