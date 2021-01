Donen per tancat el brot de la residència de Solsona, que ha provocat un 31% de morts

La residència Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona ja ha començat a reprendre la normalitat després que l'equip d'intervenció ràpida de la Generalitat de Catalunya hagi donat per eradicat el brot que la va afectar i li hagi retornat la qualificació de residència verda, és a dir, lliure de covid-19.

Quasi quatre setmanes després dels primers casos de coronavirus detectats a l'equipament, s'hi han registrat un total de 28 defuncions entre els seus usuaris, el que implica que un 31% dels residents que hi havia al centre en l'inici del brot han mort durant aquest episodi. L'última víctima es va haver de lamentar aquest passat dissabte. L'Hospital Pere Màrtir Colomés compta amb 101 places, tot i que en l'inici del brot a finals del passat desembre, hi havia 90 usuaris.

El brot va arribar a afectar a més del 70% dels usuaris de la residència i va causar la baixa de més de la meitat de la plantilla de treballadors, el que va fer que s'haguessin de contractar 16 persones més mentre durava l'afectació del coronavirus. A més, per poder reordenar els espais de l'edifici amb l'objectiu de minimitzar el risc de contagi, durant el cap de setmana del 9 i el 10 de gener es va decidir traslladar els residents que fins aquell moment havien donat negatiu a altres espais. 16 van anar a Igualada, 2 al Centre Sanitari i 2 van tornar als seus domicilis.

Amb aquest avenç, que coincideix amb el retorn a la normalitat de les activitats rutinàries del centre, l'equip humà se centra en la fase d'atenció a la fragilitat derivada de la covid-19. Així mateix, es treballa en la programació del retorn dels residents que van ser traslladats a Igualada, als domicilis i al sociosanitari. També es preveu que els usuaris puguin rebre el vaccí en els propers dies.

L'equip d'intervenció ràpida, que ha estat el que ha pres la decisió de donar per tancat el brot, està constituït per representants dels departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, i tècnics en salut pública, epidemiologia i atenció primària, entre d'altres.

D'aquesta manera, s'ha acordat també dissoldre la comissió de seguiment del brot, en el qual hi havia representats la fundació gestora, la direcció del centre, l'Ajuntament de Solsona, el Centre Sanitari del Solsonès i el Consell Comarcal, així com donar per finalitzada la publicació de comunicats de premsa.

La Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés, encarregada de gestionar el centre, va manifestar ahir «l'agraïment sincer per l'ajut que l'ens de salut i les institucions locals han ofert en aquest moment tan difícil que ha travessat la residència i que, finalment, s'ha pogut superar».