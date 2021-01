Interior esborra un tuit de Marlaska en el seu compte oficial que feia campanya per Illa

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha publicat aquest dimarts un missatge en el compte oficial del departament que dirigeix per agrair la tasca de Salvador Illa al capdavant de Sanitat i promocionar la seva candidatura en les eleccions catalanes, cosa que ha desfermat les crítiques per part de partits de l'oposició i ciutadans a títol personal a la xarxa. En concret, el Ministeri d'Interior destacava el «reconeixement» i «agraïment» a Illa pel seu coratge i treball incansable davant la Covid-19 i enaltint «el seu tarannà dialogant i serè».





Després de l'enrenou, el ministeri rectificava al cap de poc temps amb un altre tuit. «Demanem disculpes pel missatge anterior, que mai hauria d'haver sigut inclòs en un perfil oficial, a causa d'un error material que lamentem profundament».Des dels comptes oficials del PP i Ciutadans, així com de polítics de les dues formacions, han recollit la publicació i han censurat l'ús del compte oficial d'un ministeri per traslladar un missatge partidista.El Partit Popular ha censurat així que Marlaska enviï un missatge «al ministre a la fuga», amb referència a Illa, des d'un «compte institucional, amb faltes d'ortografia i el pitjor dia des de la primera onada amb 591 de morts».«La campanya ha començat per al PSOE», ha recalcat la formació liderada per Pablo Casado, que ha remarcat que aquest «és el nivell d'escrúpols i decència que paguem els espanyols».Per la seva banda, el compte oficial de Ciutadans ha denunciat la «gravíssima falta de neutralitat institucional» en utilitzar «un compte oficial del Govern d'Espanya» per «fer la campanya a Catalunya al candidat del PSC».«Cada vegada s'assemblen més als nacionalistes, per això hem d'evitar a les urnes que puguin tornar a sumar amb ERC», ha remarcat la formació taronja.Un compte institucionalTambé s'hi ha sumat el vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, que ha recordat que «el Ministeri de l'Interior no pot utilitzar el seu compte institucional per fer campanya».«Li exigeixo, ministre, neutralitat i respecte a la institució que representa, que no és seva ni del seu partit. Pertany a tots els espanyols», ha remarcat el dirigent de Ciutadans, que ha mostrat la seva sorpresa arrencant la seva publicació amb un «¿Però això què és?».També el president del PP a Castelló i diputat autonòmic, Miguel Barrachina, ha carregat contra Marlaska i ha dit sentir «vergonya» perquè «el compte oficial del Ministeri no és lloc per dedicar unes paraules a Salvador Illa».«En lloc d'estar pendents del virus que està segant vides i arruïnant famílies, al Govern estan pensant en la propaganda i en les campanyes electorals», ha assenyalat.