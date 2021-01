Sis entitats periodístiques reclamen als partits reformes legislatives per «garantir el dret a la informació»

Sis entitats periodístiques han reclamat als partits reformes legislatives per "garantir el dret a la informació de la ciutadania". En un escrit a les formacions polítiques els hi demanem que en la pròxima legislatura, els seus grups assumeixin aquesta qüestió com a una de les prioritats per "posar fi al fet que Catalunya estigui a la cua d'Europa" pel que fa aquesta regulació. En aquest context, defensen de nou el pentadecàleg '15 accions per a un periodisme digne' per resoldre els problemes que té plantejats el món del periodisme i la comunicació, entre les quals demana l'aprovació d'una Llei de Drets Laborals dels i les periodistes que eviti les subcontractacions o la Regulació del Dret a la Informació de la Ciutadania.

Signen el document l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), la Comissió 8-M de Comunicadores i Periodistes, el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), Solidaritat i Comunicació (SICOM) i la Xarxa Europea de Dones Periodistes.

Les entitats que han firmat el document s'han dirigit a les candidatures per a les pròximes eleccions al Parlament, en data encara pendent de confirmar, per presentar-los les principals reivindicacions dels professionals de la informació i la comunicació per tal que les incloguin en els respectius programes electorals.

L'objectiu de la iniciativa és obtenir el compromís dels partits per posar a l'agenda "d'una vegada per totes les reformes legislatives necessàries per garantir el dret a la informació de la ciutadania", tal com estableix l'article 52 de l'Estatut.

En un comunicat, han recordat que fa més de tres anys van impulsar el pentadecàleg '15 accions per a un periodisme digne', per resoldre els problemes que té plantejats el món del periodisme i la comunicació. Consideren que la resolució d'aquestes qüestions no totes són competència del Govern i dels grups parlamentaris, però sí la majoria. En qualsevol cas inclouen els problemes més importants de la professió, diagnosticats en l'assemblea oberta de periodistes de Catalunya que es va fer l'11 de novembre de 2017 a la Casa de la Premsa de Barcelona.

Algunes de les accions són que la llei hauria de preveure els mecanismes perquè els organitzadors d'actes a la via pública i les forces de seguretat garanteixin que els informadors que cobreixen aquests actes poden treballar lliurement sense ser assetjats ni agredits; reequilibrar l'agenda informativa i donar més pes a la informació de caràcter social i facilitar la promoció efectiva de les dones en llocs de presa de decisions d'empreses comunicatives, organitzacions i institucions.