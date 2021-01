El Suprem arxiva la causa contra Iglesias pel cas 'Dina' i la retorna a l'Audiència Nacional

El Tribunal Suprem ha arxivat aquest dimecres la causa contra el vicepresident segon del govern espanyol i líder de Podem, Pablo Iglesias, pel cas 'Dina', i ha retornat les actuacions a l'Audiència Nacional perquè esgoti les investigacions. Els magistrats de la Sala II del Suprem consideren –com la Fiscalia- que mentre no hi hagi una denúncia de l'exassessora d'Iglesias, Dina Bousselham, contra el líder de Podem, no poden actuar contra ell pels delictes de descobriment, revelació de secrets, danys informàtics, acusació i denúncia falsa que li atribuïa el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón.

El cas 'Dina' inicia d'aquesta manera un nou episodi després dels girs que ha fet a l'Audiència Nacional i al Suprem. La causa parteix del robatori del mòbil de l'exassessora d'Iglesias Dina Bousselham l'1 de novembre del 2015. Dos anys després, durant un registre a casa de l'excomissari Villarejo apareix un disc dur amb dues carpetes amb el nom DINA i un pendrive amb les mateixes carpetes.

Contenien una còpia de la targeta SD del mòbil de Bousselham. Part del contingut que contenia converses privades d'Iglesias va aparèixer publicat a Ok Diario. Mentrestant la targeta SD havia arribat a mans de la revista Interviu i al director del Grupo Zeta, Antonio Asensio, que la va acabar lliurant a Iglesias el 20 de gener del 2016.

Iglesias no la va tornar a Bousselham fins el 23 d'agost del 2017, i aleshores la targeta estava danyada.

El jutge de l'Audiència Nacional va retirar a Iglesias la condició de perjudicat i el va imputar adduint que havia posat en marxa un pla per "desprestigiar Ok Diario" vinculant el robatori a la publicació del seu contingut.

Posteriorment, però, la Sala Penal de l'Audiència Nacional el va fer corregir i li va retornar la condició de perjudicat. La insistència del jutge, però, va portar la causa al Tribunal Suprem, malgrat que la Fiscalia ja va demanar en un primer moment l'arxiu de la causa.

Ara els magistrats del Suprem retornen les actuacions a l'Audiència Nacional perquè "esgoti la seva investigació" i "en tot cas quan ho hagi fet, decideixi si és procedent remetre una nova exposició raonada" contra Iglesias.

Entre altres, el Suprem emplaça l'Audiència Nacional a prendre declaració a Bousselham per veure "si efectivament denuncia els fets relacionats amb un delicte de descobriment i revelació de secrets, perquè el Codi Penal exigeix la denúncia de la persona agreujada per procedir per aquests delictes".