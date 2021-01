El 80% de residents han rebut la primera dosi de la vacuna a la Catalunya Central

La regió sanitària de la Catalunya Central ha vacunat un total de 14.461 persones, de les quals 2.083 ja han rebut les dues dosis, en el primer mes de la campanya de vacunació. En aquest termini s'ha administrat el vaccí de la covid-19 al 80% dels usuaris de les residències geriàtriques i al 77,8% dels professionals de primera línia, que eren els dos col·lectius que s'han prioritzat. Tot i les restriccions en l'arribada de les vacunes, la seva administració, per ara, avança al ritme previst.

Des del 27 de desembre fins al 26 de gener, el departament de Salut de la Regió Sanitària de la Catalunya Central ha posat un total de 16.544 vacunes. Això es tradueix en 14.461 persones vacunades, 2.083 de les quals ja han rebut les dues dosis i estan en una fase avançada per aconseguir la màxima protecció. La gerent en funcions de la Regió Sanitària de la Catalunya Central i delegada del departament de Salut, Teresa Sabater, fa una «valoració molt positiva» del primer mes d'administració de la vacuna i assegura que «pràcticament hem pogut complir la planificació que teníem prevista».

En aquest primer mes de vacunació un total de 4.010 usuaris de les residències geriàtriques de la Catalunya Central han rebut la primera dosi de la vacuna i 1.356 ja tenen també la segona. El fet que ja s'hagi pogut arribar al 80% de residents vacunats amb la primera dosi és, segons Sabater, «una molt bona notícia», tenint en compte que es tracta d'un col·lectiu «molt vulnerable i fràgil» i amb l'increment de la seva protecció s'espera que es puguin «anar estabilitzant els brots que encara anem tenint en residències».

Per comarques, les residències de gent gran del Berguedà tenen el percentatge més alt d'usuaris vacunats (98%), seguides de les d'Osona (85,3%), el Moianès (81,4%) i el Bages (80%). El nombre de vacunacions és lleugerament inferior a l'Anoia (71,51%) i molt per sota al Solsonès (29,20%) on el brot a la residència Hospital Pere Martir Colomés de Solsona no ha permès iniciar-hi encara la vacunació. Tot i així, Sabater apunta, que està previst que aquesta mateixa setmana es pugui començar a administrar-hi la primera dosi. Pel que als professionals de les residències, ja se n'han vacunat 2.661 (71,1%) i 697 ja han rebut la segona injecció.

La segona dosi va avançant

Les comarques que primer van començar la vacunació a les residències també són les que més avançades estan en l'administració de les segones dosis. És el cas del Bages, on se n'han posat 672 a residents (41,6%) i 383 a professionals (30,1%), i del Berguedà amb 283 residents (45,9%) i125 professionals (25,4%), que ja han completat la vacunació.

D'altra banda, a les residències no geriàtriques (com centres o llars de salut mental i de discapacitats) han rebut la primera vacuna un total de 871 usuaris i 497 professionals i la segona dosi tot just s'ha començat a administrar a l'Anoia, amb 16 residents i 14 professionals.

Pel que fa a l'altre gran col·lectiu que es vacuna en aquesta primera fase, els professionals sanitaris de primera línia, se n'han vacunat un total de 6.422, el 77,8% del total.

El departament de Salut de la Regió Sanitària de la Catalunya Central treballa, des del 27 de desembre passat, per administrar la vacuna de la covid-19 a les residències de gent gran i col·labora també amb la vacunació a professionals de primera línia. Les restriccions en el subministrament de les vacunes els obliga a fer una planificació molt acurada per garantir la vacunació.

Segons la gerent en funcions de la Regió Sanitària de la Catalunya Central i delegada del departament de Salut, Teresa Sabater, el fet de poder treure de cada vial 6 dosis enlloc de 5, com es feia inicialment, ha permès garantir el nombre de vacunes necessàries i «seguir la planificació que teníem».

La disminució de dosis de les darreres setmanes els obliga a fer «una planificació mil·limètrica», que els ha de permetre combinar l'administració de les primeres dosis que encara tenen pendents amb les segones. Segons Sabater, «per nosaltres és una prioritat absoluta vacunar les residències que ens queden».

La gerent en funcions de la regió sanitària explica que han d'anar adaptant la planificació a la disponibilitat de vacunes «garantint sempre la segona dosi a les residències i als professionals més de primera línia. Assegura que «s'anirà fent una priorització» i s'intentarà aplicar les segones dosis entre els 21 i 28 dies que hi ha establerts entre l'una i l'altra.

A banda de completar la vacunació dels residents i els professionals sanitaris de primera línia, la primera fase, que s'allargarà fins al març, també contempla els professionals sanitaris que fan activitat privada i els grans dependents, que estan a casa. En aquest darrer cas, s'està treballant en la logística necessària per fer-hi front.

La segona fase de vacunació es destinarà a les persones grans no dependents i als professionals de serveis essencials. De moment, només s'ha administrat la vacuna de Pfizer però amb l'arribada de nous vaccins, cadascuna amb una logística diferent, Sabater assegura que s'hauran d'anar «adaptant a les seves característiques i a la disponibilitat que tinguem».