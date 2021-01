ERC Solsonès titlla de «comèdia política» el conflicte de la vacunació del gerent

El portaveu d'Esquerra al Consell Comarcal del Solsonès, Marc Casabosch, va qualificar la polèmica generada per la vacunació del gerent del Centre Sanitari i del Consell Comarcal, Marc Carrera, de «comèdia política lamentable» en un ple extraordinari celebrat ahir, convocat justament per debatre aquest tema.

En la sessió plenària del Consell Comarcal del Solsonès, el govern va refermar, a través de la lectura d'un correu de Juan Campus, director mèdic del Centre Sanitari, dirigit a la coordinadora de vacunació de la Generalitat, i d'un informe redactat pel mateix professional, que la Generalitat va donar la instrucció de vacunar «a tot el personal que desenvolupa tasques de forma presencial al Centre Sanitari del Solsonès, inclosa la presidència i la gerència». Això es va produir el passat 12 de gener, quan el pla de vacunació que s'entenia com a vigent de manera púbica a Catalunya definia que els destinataris de la vacuna havien de ser els treballadors de primera línia.

A més, l'informe de la direcció mèdica explicava que Carrera, en un principi, no volia rebre la vacuna, però que se li va dir que aquella dosi, si no se la posava ell, no la rebria ningú perquè tot el personal del centre ja tenia la possibilitat de rebre el fàrmac. Aquest va ser el motiu pel qual finalment va acceptar.

El portaveu republicà, Marc Casabosch, va assegurar que la vacunació del gerent del Centre Sanitari era un tema mèdic i no polític, i va dir que «les disculpes s'entenen en el context que algú ha comès un error, però per nosaltres les coses s'han fet magníficament bé», més enllà d'un error de comunicació al no fer arribar a la població les especificitats del pla de vacunació de la Generalitat respecte al pla estatal. A més, Casabosch va dir que «ens hauria de fer vergonya discutir al Consell Comarcal sobre si s'ha vacunat una persona que treballa al Centre Sanitari», i va demanar «a totes les persones que han fet soroll, que es plantegin els límits de la decència» en el joc polític.

Els grups de l'oposició van acusar al govern d'ERC de «manca de transparència» i «opacitat» en aquest tema. I van recordar al gover que aquests és un tema sensible.

Isabel Pérez, de Junts, va defensar la crítica i va dir que la gerència hauria d'haver demanat disculpes considerant que el fet «de no declinar posar-se la vacuna és del tot reprovable». Pérez va argumentar que el gerent no és persona de risc i que podia teletreballar. A més, va afegir que «si s'haguessin donat aquestes explicacions en un principi s'haurien estalviat molts maldecaps».

Joan Solà, de l'Agrupació d'Electors Independents, va apuntar a l'ètica d'acceptar ser vacunat o no fer-ho, i va exigir al gerent que posés el seu càrrec a disposició de la presidència. Però Carrera no ho va fer, com a mínim en la sessió d'ahir. Per altra banda, també va criticar la presidenta del Consell, Sara Alarcón, d'actuar amb «opacitat». I va recordar que Alarcón, en el ple de dijous passat, quan se li va preguntar sobre la vacunació del gerent va dir no saber si havia rebut la vacuna quan n'era plenament conscient.

Per la seva banda, Òscar Garcia d'Alternativa per Solsona-CUP, va fer referència a que el pla de vacunació català és poc transparent i pot generar confusió en referència al redactat a nivell estatal.

Carrera, que va ser present com a públic al ple, no va demanar disculpes ni va intervenir en cap moment durant tota la sessió.