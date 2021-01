Mor un home en caure del sostre de l'empresa on treballava a Cornellà de Llobregat

Un home ha mort aquest dimarts en caure del sostre de l'empresa on treballava a Cornellà de Llobregat, segons els Mossos d'Esquadra. El cos policial ha rebut l'avís de l'incident poc després d'un quart de sis de la tarda. Segons el relat policial, l'accident ha succeït quan el treballador d'una empresa de seguretat es trobava sobre el sostre d'uralita de la nau industrial on treballava, a 8 metres d'altura, i ha caigut. El treballador no anava lligat en aquell moment, afirmen els Mossos. L'home té 46 anys i és de nacionalitat espanyola. A banda de la policia, Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també han actuat al lloc de l'incident. Els membres del SEM han certificat la mort del treballador.

Els fets s'han posat en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.