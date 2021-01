Olesa acumula un miler de sancions per incompliment de mesures anticovid

La Policia Local d'Olesa de Montserrat ha interposat des de l'inici de la pandèmia de covid-19, el mes de març passat, mig miler de multes a ciutadans que han incomplert alguna de les restriccions de mobilitat decretades per intentar evitar la propagació de la malaltia. La incidència ha estat notòria aquests darrers mesos, tenint en compte que d'aquest volum de sancions, 200 es concentren entre els mesos d'octubre i desembre.

Així ho ha explicat el responsable de la Policia Local d'Olesa, Issaac Aymerich, si bé ha remarcat que «tot i que 200 sancions en tres mesos poden semblar moltes, per a nosaltres aquesta xifra demostra que la major part de la ciutadania compleix les restriccions i actua de forma responsable».

Les sancions més habituals són per no portar mascareta (el 40%), per consumir alcohol a la via pública (un 30%), i per incompliments del confinament municipal o nocturn (el 25%). Aymerich diu que hi ha «un grau de reincidència important».