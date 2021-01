Renfe avisa de possibles retards a Rodalies per una «vaga de zel» de maquinistes

Renfe ha alertat a través de les xarxes que aquest dijous es poden produir aglomeracions als seus trens de Rodalies a causa de la «vaga de zel» de maquinistes a Catalunya que des del cap de setmana causa alteracions en el servei.





, entre els quals el cobrament del 100% de la prima variable de producció del 2020 o l'increment de 5 dies de vacances per als col·lectius de conducció. Davant aquesta situació, l'empresa ha començat a obrir expedients disciplinaris per la no prestació del servei.L'empresa ha explicat que el mes de desembre passat es va firmar la pròrroga del conveni col·lectiu de Renfe amb el recolzament de CCOO i UGT, l'abstenció de CGT, mentre que el sindicat de maquinistes, Semaf va abandonar la reunió sense firmar.Per la seva banda, fonts del Semaf han negat a Efe que s'estigui portant a terme una vaga per part dels maquinistes i atribueixen la situació al «mal estat» del material i les infraestructures i a la falta de recursos humans.Situació que s'ha vist «perjudicada» per l'actual pandèmia que fa que hi hagi treballadors de baixa o en quarantena.Semaf ha denunciat que, en aquests moments, hi ha a Renfe, cosa que afecta principalment Madrid i Barcelona.