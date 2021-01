Felip VI es congela el sou i destina l'assignació del seu pare a un altre fi

Felip VI cobrarà aquest any 253.850 euros bruts, cosa que suposa la mateixa quantitat que el 2020, i també ha decidit no augmentar l'assignació ni de la reina Letícia ni de Sofia, per això la retribució que es va retirar a Joan Carles I anirà destinada a altres finalitats del pressupost, com a informàtica.

Letizia rebrà aquest exercici 139.610 euros, mentre que la reina Sofia cobrarà 114.240 euros, han informat fonts de la Casa Reial.

El rei ha decidit en el seu cas i en el de les reines no aplicar la pujada salarial del 0,9 per cent dels funcionaris.